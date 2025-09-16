Усі розділи
Politico: європейські соціалісти хочуть вигнати зі своїх лав партію Фіцо

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Вівторок, 16 вересня 2025, 17:04
Роберт Фіцо, фото: Getty images

Керівництво Партії європейських соціалістів (PES) ухвалило рішення виключити зі своїх лав політсилу Smer-SD премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, членство якої призупинили у 2023 році.

Джерело: "Європейська правда", Politico

Деталі: За словами чотирьох проінформованих співрозмовників Politico, президія PES одностайно проголосувала за виключення Smer-SD на засіданні 11 вересня.

Це рішення, як очікується, буде остаточно схвалене на зустрічі президії європейських соціалістів в Амстердамі, яка відбудеться 16-18 жовтня.

Членство партії Роберта Фіцо в Партії європейських соціалістів було призупинене у жовтні 2023 року разом із її союзною партією Hlas президента Словаччини Петера Пеллегріні.

Останню, за словами джерел Politico, наразі виключати з лав PES не планують.

Премʼєр Словаччини все більше віддаляється від європейських соціалістів, гальмуючи ухвалення санкцій проти Росії і підриваючи верховенство права у своїй країні.

Фіцопартії
