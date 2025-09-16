Politico: европейские социалисты хотят исключить из своих рядов партию Фицо

Руководство Партии европейских социалистов (PES) приняло решение исключить из своих рядов политсилу Smer-SD премьер-министра Словакии Роберта Фицо, членство которой было приостановлено в 2023 году.

Источник: "Европейская правда", об этом стало известно Politico.

Детали: По словам четырех информированных собеседников Politico, президиум PES единогласно проголосовал за исключение Smer-SD на заседании 11 сентября.

Это решение, как ожидается, будет окончательно одобрено на встрече президиума европейских социалистов в Амстердаме, которая состоится 16-18 октября.

Членство партии Роберта Фицо в Партии европейских социалистов было приостановлено в октябре 2023 года вместе с ее союзной партией Hlas президента Словакии Петера Пеллегрини.

Последнюю, по словам источников Politico, пока исключать из рядов PES не планируют.

Премьер Словакии все больше отдаляется от европейских социалистов, тормозя принятие санкций против России и подрывая верховенство права в своей стране.