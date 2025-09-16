Туск відреагував на претензії Навроцького щодо зруйнованого будинка під Любліном

Прем’єр Польщі Дональд Туск гостро відреагував на заяву президента Кароля Навроцького, який зажадав пояснень уряду після публікації у ЗМІ, що житловий будинок під Любліном в день атаки БпЛА зруйнувала ракета з винищувача.

Джерело: RMF24, "Європейська правда"

Пряма мова: "Повна відповідальність за пошкоджений будинок у Вириках – на авторах цієї провокації з дронами, тобто Росії. Відповідні служби поінформують громадськість, уряд та президента про усі обставини інциденту, коли розслідування завершиться. Руки геть від польських військових".

Деталі: МЗС Радослав Сікорський окремо написав свій допис стосовно скандалу: "Моє визначення що таке російська онуча – це хтось, хто намагається зняти з Росії відповідальність за наслідки дронової провокації проти Польщі".

Cała odpowiedzialność za uszkodzenia domu w Wyrykach spada na autorów dronowej prowokacji, czyli Rosję. O wszystkich okolicznościach incydentu odpowiednie służby poinformują opinię publiczną, rząd i prezydenta po zakończeniu postępowania. Łapy precz od polskich żołnierzy. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 16, 2025

Нагадаємо, 16 вересня Rzeczpospolita вийшли з публікацією про те, що дах будинку, що постраждав під час вторгнення російських БпЛА до Польщі, зруйнував не збитий безпілотник, а ракета з F-16, у якої не спрацювала система наведення.

Президент Кароль Навроцький після цього зажадав пояснень в уряду Польщі.

У Міноборони Польщі запевнили, що не приховують інформацію про розслідування, та що незалежно від того, як саме постраждав будинок, відповідальність за це – на Росії, яка спрямувала безпілотники у повітряний простір Польщі.

Пошкодження приватного житлового будинку у Вириках – єдиний випадок руйнувань внаслідок першого масового вторгнення російських БпЛА у Польщу 10 вересня, яких було загалом близько двох десятків. Уламки знайшли у різних районах країни, деякі безпілотники залетіли на майже 300 км від східного кордону.

