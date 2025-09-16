Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Туск відреагував на претензії Навроцького щодо зруйнованого будинка під Любліном

Марія Ємець, Альона Мазуренко Вівторок, 16 вересня 2025, 21:12
Туск відреагував на претензії Навроцького щодо зруйнованого будинка під Любліном
дональд Туск, фото: getty images

Прем’єр Польщі Дональд Туск гостро відреагував на заяву президента Кароля Навроцького, який зажадав пояснень уряду після публікації у ЗМІ, що житловий будинок під Любліном в день атаки БпЛА зруйнувала ракета з винищувача. 

Джерело: RMF24, "Європейська правда"

Пряма мова: "Повна відповідальність за пошкоджений будинок у Вириках – на авторах цієї провокації з дронами, тобто Росії. Відповідні служби поінформують громадськість, уряд та президента про усі обставини інциденту, коли розслідування завершиться. Руки геть від польських військових".

Реклама:

Деталі: МЗС Радослав Сікорський окремо написав свій допис стосовно скандалу: "Моє визначення що таке російська онуча – це хтось, хто намагається зняти з Росії відповідальність за наслідки дронової провокації проти Польщі".

Нагадаємо, 16 вересня Rzeczpospolita вийшли з публікацією про те, що дах будинку, що постраждав під час вторгнення російських БпЛА до Польщі, зруйнував не збитий безпілотник, а ракета з F-16, у якої не спрацювала система наведення.

614РЕКЛАМА:

Президент Кароль Навроцький після цього зажадав пояснень в уряду Польщі.

У Міноборони Польщі запевнили, що не приховують інформацію про розслідування, та що незалежно від того, як саме постраждав будинок, відповідальність за це – на Росії, яка спрямувала безпілотники у повітряний простір Польщі. 

Пошкодження приватного житлового будинку у Вириках – єдиний випадок руйнувань внаслідок першого масового вторгнення російських БпЛА у Польщу 10 вересня, яких було загалом близько двох десятків. Уламки знайшли у різних районах країни, деякі безпілотники залетіли на майже 300 км від східного кордону. 

Читайте також Випробування для Польщі та НАТО: які наслідки вже спричинила атака російських дронів

Польщаракетний ударобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоЯкщо Європа "зробить щось" Китаю, то він змусить Росію припинити війну – Трамп
Шмигаль: Україна скоро збільшить запуск дронів-перехоплювачів до 1000 на добу
ЄС під тиском Трампа поспішає відмовитись від російського скрапленого газу – ЗМІ
фотоУ Латвії знайшли уламок російського дрона
фотоПосадовця Міноборони затримали за підозрою в організації виїзду військовозобов’язаного за кордон
Посольство України назвало неприйнятними заяви польського експрем’єра про Зеленського
Усі новини...
Польща
Президент Польщі вимагає пояснень після публікації ЗМІ про влучання в будинок ракети з F-16
Лукашенко відхрестився від дронів, що залетіли до Польщі та Литви
ЗМІ: Дах будинка у Польщі під час вторгнення БпЛА розвалив не дрон, а ракета з F-16
Останні новини
03:42
фотоКім Чен Ин подивився на випробування дронів в КНДР і наказав посилити їх за допомогою ШІ
03:22
Трамп: США допоможуть забезпечити мир після війни Росії в Україні
01:56
Після атаки дронів у Києві в кількох районах впали уламки: пошкоджено тролейбусну мережу
01:25
У Києві повітряна тривога: сили ППО збивають російські дрони
01:01
відеоЯкщо Європа "зробить щось" Китаю, то він змусить Росію припинити війну – Трамп
00:26
Путін офіційно звільнив Козака
23:54
Е-бали тепер даватимуть за операції на наземних роботах
23:50
тенісДе Світоліна – там історія: статистичні підсумки знакової перемоги збірної України
23:33
У Туреччині оштрафували Netflix за "порушення сімейних цінностей"
23:07
Генштаб: На фронті відбулось 172 бойових зіткнення від початку доби
Усі новини...
Реклама:
Реклама: