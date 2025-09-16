Премьер Польши Дональд Туск остро отреагировал на заявление президента Кароля Навроцкого, который потребовал объяснений от правительства после публикации в СМИ, что жилой дом под Люблином в день атаки БПЛА разрушила ракета с истребителя, а не беспилотник.

Источник: RMF24, "Европейская правда"

Прямая речь: "Полная ответственность за поврежденный дом в Вырыках – на авторах этой провокации с дронами, то есть России. Соответствующие службы проинформируют общественность, правительство и президента обо всех обстоятельствах инцидента, когда расследование завершится. Руки прочь от польских военных".

Детали: МИД Радослав Сикорский отдельно написал свой пост по поводу скандала: "Мое определение того, что такое русская онуча – это тот, кто пытается снять с России ответственность за последствия дронной провокации против Польши".

Cała odpowiedzialność za uszkodzenia domu w Wyrykach spada na autorów dronowej prowokacji, czyli Rosję. O wszystkich okolicznościach incydentu odpowiednie służby poinformują opinię publiczną, rząd i prezydenta po zakończeniu postępowania. Łapy precz od polskich żołnierzy. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 16, 2025

Напомним, 16 сентября Rzeczpospolita вышла с публикацией о том, что крышу дома, пострадавшего во время вторжения российских БПЛА в Польшу, разрушил не сбитый беспилотник, а ракета с F-16, у которой не сработала система наведения.

Президент Кароль Навроцкий после этого потребовал объяснений от правительства Польши.

В Минобороны заверили, что не скрывают информацию о расследовании, и что независимо от того, как именно пострадал дом, ответственность за это лежит на России, которая направила беспилотники в воздушное пространство Польши.

Повреждение частного жилого дома в Вырыках – единственный случай разрушений в результате первого массового вторжения российских БПЛА в Польшу 10 сентября, которых было в общей сложности около двух десятков. Обломки нашли в разных районах страны, некоторые беспилотники залетели почти на 300 км от восточной границы.

