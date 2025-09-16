У Київському метрополітені кажуть, що не переставали впускати пса Мішу в укриття під час тривог

У Київському метрополітені відреагували на допис про те, що пса Мішу вигнали із метро під час повітряної тривоги на станції "Теремки": кажуть, що в ту ж ніч його впустили в укриття.

Джерело: Київський метрополітен

Деталі: Раніше активісти заявили, що працівники станції "Теремки" київського метрополітену заборонили вхід місцевому собаці Міші, який часто спускався туди під час обстрілів.

Реклама:

У метрополітені ж кажуть, що Міша – не безпритульний песик. У нього є бабуся-власниця, яка торгує квітами неподалік станції.

Дослівно: "Нещодавно ми дійсно отримали скаргу щодо "безпритульної собаки на станції". І одного разу, зважаючи на звернення, Мішу не впустили. Нам прикро за цю ситуацію. Але важливе уточнення – вже тієї ж ночі він зайшов у метро.

До речі, Міша – не єдина тварина, яку знають наші пасажири. Напевно, ви чули і про гусака біля "Деміївської". Він на станцію не заходить, але регулярно прогулюється підземним переходом поруч".

614РЕКЛАМА:

Що передувало:

Раніше зоозахисниця Сніжана Бугрік написала, що через скаргу чоловіка працівники станції перестали пускати пса Мішу в укриття. Вона додала, що тваринам офіційно дозволено перебувати в укриттях, а також, що собака кастрований, має необхідні щеплення та "жодного разу не проявляв агресії".