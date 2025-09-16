В Киевском метрополитене говорят, что не переставали впускать пса Мишу в укрытие во время тревог

В Киевском метрополитене отреагировали на сообщение о том, что пса Мишу выгнали из метро во время воздушной тревоги на станции "Теремки": говорят, что в ту же ночь его впустили в укрытие.

Источник: Киевский метрополитен

Детали: Ранее активисты заявили, что работники станции "Теремки" киевского метрополитена запретили вход местной собаке Мише, которая часто спускалась туда во время обстрелов.

Реклама:

В метрополитене же говорят, что Миша – не бездомный пес. У него есть бабушка-владелица, которая торгует цветами недалеко от станции.

Дословно: "Недавно мы действительно получили жалобу о "бездомной собаке на станции". И однажды, учитывая обращение, Мишу не пустили. Нам жаль за эту ситуацию. Но важное уточнение – уже той же ночью он зашел в метро.

Кстати, Миша – не единственное животное, которое знают наши пассажиры. Наверное, вы слышали и о гусе у "Демеевской". Он на станцию не заходит, но регулярно прогуливается подземным переходом рядом".

РЕКЛАМА:

Что предшествовало:

Ранее зоозащитница Снежана Бугрик написала, что из-за жалобы мужчины работники станции перестали пускать пса Мишу в укрытие. Она добавила, что животным официально разрешено находиться в укрытиях, а также, что собака кастрирована, имеет необходимые прививки и "ни разу не проявляла агрессии".