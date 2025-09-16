На острові Хортиця в Запоріжжі вирує масштабна пожежа

На острові Хортиця в Запоріжжі рятувальники борються з масштабною пожежею.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "16 вересня, на острові Хортиця в Запоріжжі виникла пожежа. Горить лісова підстилка, суха трава та чагарники на значній площі.

Ситуацію ускладнює рельєф острова, що ускладнює проїзд пожежної техніки, а також сильний вітер та спека".

Деталі: За даними рятувальників, станом на 20:30 вогонь локалізували на площі близько 4,5 гектарів.

До гасіння залучили 40 рятувальників та 9 одиниць техніки ДСНС, а також додаткові сили КП "Водоканал" та Крутоярівського лісництва.