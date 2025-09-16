Усі розділи
На острові Хортиця в Запоріжжі вирує масштабна пожежа

Тетяна ОлійникВівторок, 16 вересня 2025, 22:06
На острові Хортиця в Запоріжжі вирує масштабна пожежа
На острові Хортиця в Запоріжжі рятувальники борються з масштабною пожежею.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "16 вересня, на острові Хортиця в Запоріжжі виникла пожежа. Горить лісова підстилка, суха трава та чагарники на значній площі.

Ситуацію ускладнює рельєф острова, що ускладнює проїзд пожежної техніки, а також сильний вітер та спека".

 
 

Деталі: За даними рятувальників, станом на 20:30 вогонь локалізували на площі близько 4,5 гектарів.

До гасіння залучили 40 рятувальників та 9 одиниць техніки ДСНС, а також додаткові сили КП "Водоканал" та Крутоярівського лісництва.

