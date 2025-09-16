На острове Хортица в Запорожье бушует масштабный пожар

На острове Хортица в Запорожье спасатели борются с масштабным пожаром.

Источник: ГСЧС

Дословно: "16 сентября на острове Хортица в Запорожье возник пожар. Горит лесная подстилка, сухая трава и кустарники на значительной площади.

Ситуацию осложняет рельеф острова, затрудняющий проезд пожарной техники, а также сильный ветер и жара".

Детали: По данным спасателей, по состоянию на 20:30 огонь локализовали на площади около 4,5 гектаров.

К тушению привлекли 40 спасателей и 9 единиц техники ГСЧС, а также дополнительные силы КП "Водоканал" и Крутояровского лесничества.