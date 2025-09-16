На острове Хортица в Запорожье бушует масштабный пожар
Вторник, 16 сентября 2025, 22:06
На острове Хортица в Запорожье спасатели борются с масштабным пожаром.
Источник: ГСЧС
Дословно: "16 сентября на острове Хортица в Запорожье возник пожар. Горит лесная подстилка, сухая трава и кустарники на значительной площади.
Ситуацию осложняет рельеф острова, затрудняющий проезд пожарной техники, а также сильный ветер и жара".
Детали: По данным спасателей, по состоянию на 20:30 огонь локализовали на площади около 4,5 гектаров.
К тушению привлекли 40 спасателей и 9 единиц техники ГСЧС, а также дополнительные силы КП "Водоканал" и Крутояровского лесничества.