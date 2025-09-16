Майже півтори сотні боїв відбулось на фронті від початку доби – Генштаб

На фронті відбулось 148 бойових зіткнень від початку доби 16 вересня.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 16 вересня

Дослівно: "На даний час загалом відбулося 148 бойових зіткнень. Сьогодні держава-терорист завдала одного ракетного та 47 авіаційних ударів, застосувала одну ракету та скинула 69 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ураження 2113 дронів-камікадзе та здійснили 3308 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів".

Реклама:

Деталі: На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося 9 боєзіткнень з російськими загарбниками.

РФ п’ять разів атакувала на Південно-Слобожанському напрямку поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Липців.

6 разів агресор намагався йти вперед на українські позиції на Куп’янському напрямку в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Борівської Андріївки та Піщаного.

614РЕКЛАМА:

На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбивали 12 російських атак.

На Сіверському напрямку українські військові відбивали 19 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Григорівки та в бік населених пунктів Виїмка, Ямпіль, Дронівка.

На Краматорському напрямку відбулося два боєзіткнення із противником у районі Оріхово-Василівки.

На Торецькому напрямку наші війська сьогодні відбивали 15 ворожих атак у районах Щербинівки, Катеринівки, Полтавки, Русиного Яру та в напрямку Іванопілля, Плещіївки.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 46 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Вільне, Никанорівка, Нове Шахове, Шахове, Миролюбівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці вже відбили 15 ворожих атак поблизу населених пунктів Філія, Іванівка, Олександроград, Маліївка, Січневе, Новоіванівка.

На Гуляйпільському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників в напрямку Полтавки, боєзіткнення тривають. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогір’я та Залізничне.

На Оріхівському напрямку українські воїни відбивали одну атаку в районі Кам’янського, крім того ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Григорівка.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили дві атаки окупантів. Авіація загарбника завдала удару некерованими авіаційними ракетами по Одрадокам’янці.