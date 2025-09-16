Почти полторы сотни боев произошло на фронте с начала суток – Генштаб

На фронте произошло 148 боевых столкновений с начала суток 16 сентября.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 16 сентября

Дословно: "В настоящее время в общей сложности произошло 148 боевых столкновений. Сегодня государство-террорист нанесло один ракетный и 47 авиационных ударов, применило одну ракету и сбросило 69 управляемых бомб. Кроме того, захватчики привлекли для поражения 2113 дронов-камикадзе и осуществили 3308 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 9 боестолкновений с российскими захватчиками.

РФ пять раз атаковала на Южно-Слобожанском направлении вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Липцев.

6 раз агрессор пытался продвигаться на украинские позиции на Купянском направлении в направлении Купянска, Петропавловки, Боровской Андреевки и Песчаного.

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отбили 12 российских атак.

На Северском направлении украинские военные отбили 19 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григоровки и в сторону населенных пунктов Выемка, Ямполь, Дроновка.

На Краматорском направлении произошло два боестолкновения с противником в районе Орехово-Василевки.

На Торецком направлении наши войска сегодня отбили 15 вражеских атак в районах Щербиновки, Катериновки, Полтавки, Русиного Яра и в направлении Иванополья, Плещеевки.

На Покровском направлении в течение суток агрессор 46 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Владимировка, Вольное, Никаноровка, Новое Шаховое, Шаховое, Миролюбовка, Родинское, Червоный Лиман, Новоэкономичное, Проминь, Лесовка, Зверовое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Новоукраинка.

На Новопавловском направлении наши защитники уже отбили 15 вражеских атак вблизи населенных пунктов Филия, Ивановка, Александроград, Малиевка, Сычневое, Новоивановка.

На Гуляйпольском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в направлении Полтавки, боевые столкновения продолжаются. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогорье и Железнодорожное.

На Ореховском направлении украинские воины отбили одну атаку в районе Каменского, кроме того, враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Григоровка.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили две атаки оккупантов. Авиация захватчика нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами по Одрадокаменке.