Канада заявила, що наземний наступ Ізраїлю в місті Газа жахливий і посилює гуманітарну кризу.

Джерело: МЗС Канади в мережі Х

Дослівно з допису МЗС Канади: "Новий наземний наступ Ізраїлю в місті Газа жахливий. Він посилює гуманітарну кризу та ставить під загрозу звільнення заручників. Уряд Ізраїлю повинен дотримуватися міжнародного права".

Реклама:

Деталі: У МЗС країни додали, що Канада разом з міжнародними партнерами закликає до негайного та постійного припинення вогню в Газі , необмеженої гуманітарної допомоги та звільнення всіх заручників.

Що передувало: За даними ЗМІ, ізраїльські збройні сили (ЦАХАЛ) розпочали наземну операцію з метою захоплення міста Газа, повідомляє новинний сайт Axios з посиланням на анонімних ізраїльських чиновників.

Нагадаємо: Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар розкритикував рішення Європейської комісії запропонувати санкції проти цієї країни на тлі гуманітарної кризи в секторі Гази.