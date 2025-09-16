Усі розділи
ЦАХАЛ розпочав наземний наступ на Газу – ЗМІ

Ольга Глущенко Вівторок, 16 вересня 2025, 02:48
Фото: Khalil Sayegh у мережі Х

За даними ЗМІ, ізраїльські збройні сили (ЦАХАЛ) розпочали наземну операцію з метою захоплення міста Газа, повідомляє новинний сайт Axios з посиланням на анонімних ізраїльських чиновників.

Джерело: Axios з посиланням на анонімних ізраїльських чиновників, The Times of Israel

Деталі: У публікаціях зазначають, що останніми днями ізраїльські збройні сили поступово розширювали повітряні удари в Газі та його околицях, але не відправляли наземні війська в густонаселене північне місто, де, як вважається, переховуються сотні тисяч палестинців.

ЦАХАЛ заявляє, що близько 300 000 палестинців втекли з міста Газа за останні тижні після того, як на початку цього року його населення зросло до приблизно одного мільйона переміщених осіб.

Армія Ізраїлю закликала всіх мешканців міста Газа евакуюватися, але заклик мав обмежений успіх, оскільки багато хто побоюється, що інші райони Сектора Гази вже не є безпечними.

Нагадаємо

