МИД Канады: Новое наземное наступление Израиля в городе Газа ужасное
Канада заявила, что наземное наступление Израиля в городе Газа ужасное и усугубляет гуманитарный кризис.
Источник: МИД Канады в сети Х
Дословно из сообщения МИД Канады: "Новое наземное наступление Израиля в городе Газа ужасное. Оно усугубляет гуманитарный кризис и ставит под угрозу освобождение заложников. Правительство Израиля должно соблюдать международное право".
Детали: В МИД страны добавили, что Канада вместе с международными партнерами призывает к немедленному и постоянному прекращению огня в Газе, неограниченной гуманитарной помощи и освобождению всех заложников.
Что предшествовало: По данным СМИ, израильские вооруженные силы (ЦАХАЛ) начали наземную операцию с целью захвата города Газа, сообщает новостной сайт Axios со ссылкой на анонимных израильских чиновников.
Напомним: Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар раскритиковал решение Европейской комиссии предложить санкции против этой страны на фоне гуманитарного кризиса в секторе Газа.