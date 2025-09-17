Канада заявила, что наземное наступление Израиля в городе Газа ужасное и усугубляет гуманитарный кризис.

Источник: МИД Канады в сети Х

Дословно из сообщения МИД Канады: "Новое наземное наступление Израиля в городе Газа ужасное. Оно усугубляет гуманитарный кризис и ставит под угрозу освобождение заложников. Правительство Израиля должно соблюдать международное право".

Детали: В МИД страны добавили, что Канада вместе с международными партнерами призывает к немедленному и постоянному прекращению огня в Газе, неограниченной гуманитарной помощи и освобождению всех заложников.

Что предшествовало: По данным СМИ, израильские вооруженные силы (ЦАХАЛ) начали наземную операцию с целью захвата города Газа, сообщает новостной сайт Axios со ссылкой на анонимных израильских чиновников.

Напомним: Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар раскритиковал решение Европейской комиссии предложить санкции против этой страны на фоне гуманитарного кризиса в секторе Газа.