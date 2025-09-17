Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

МИД Канады: Новое наземное наступление Израиля в городе Газа ужасное

Ольга ГлущенкоСреда, 17 сентября 2025, 06:40
МИД Канады: Новое наземное наступление Израиля в городе Газа ужасное
ФОТО: GETTY IMAGES

Канада заявила, что наземное наступление Израиля в городе Газа ужасное и усугубляет гуманитарный кризис.

Источник: МИД Канады в сети Х

Дословно из сообщения МИД Канады: "Новое наземное наступление Израиля в городе Газа ужасное. Оно усугубляет гуманитарный кризис и ставит под угрозу освобождение заложников. Правительство Израиля должно соблюдать международное право".

Реклама:

Детали: В МИД страны добавили, что Канада вместе с международными партнерами призывает к немедленному и постоянному прекращению огня в Газе, неограниченной гуманитарной помощи и освобождению всех заложников.

Что предшествовало: По данным СМИ, израильские вооруженные силы (ЦАХАЛ) начали наземную операцию с целью захвата города Газа, сообщает новостной сайт Axios со ссылкой на анонимных израильских чиновников.

Напомним: Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар раскритиковал решение Европейской комиссии предложить санкции против этой страны на фоне гуманитарного кризиса в секторе Газа.

КанадаИзраильСектор Газа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоЕсли Европа "сделает что-то" Китаю, то он заставит Россию прекратить войну – Трамп
Шмыгаль: Украина скоро увеличит запуск дронов-перехватчиков до 1000 в сутки
ЕС под давлением Трампа спешит отказаться от российского сжиженного газа – СМИ
фотоВ Латвии нашли обломок российского дрона
фотоЧиновника Минобороны задержали по подозрению в организации выезда военнообязанного за границу
Посольство Украины назвало неприемлемыми заявления польского экс-премьера о Зеленском
Все новости...
Канада
Коварные удары России доказывают неотложность гарантий безопасности для Украины – премьер Канады
Сибига обсудил с главой МИД Канады реакцию на жестокие удары России
Премьер Канады: Путин еще не смирился с необходимостью мира
Последние новости
04:51
Украину пригласили на переговоры по "стене дронов" в Европе для защиты от России
03:42
фотоКим Чен Ын посмотрел на испытания дронов в КНДР и приказал усилить их с помощью ИИ
03:22
Трамп: США помогут обеспечить мир после войны России в Украине
01:56
После атаки дронов в Киеве в нескольких районах упали обломки: повреждена троллейбусная сеть
01:25
В Киеве воздушная тревога: силы ПВО сбивают российские дроны
01:01
видеоЕсли Европа "сделает что-то" Китаю, то он заставит Россию прекратить войну – Трамп
00:26
Путин официально уволил Козака
23:54
Э-баллы теперь будут давать за операции на наземных роботах
23:50
теннисГде Свитолина – там история: статистические итоги знаковой победы сборной Украины
23:33
В Турции оштрафовали Netflix за "нарушение семейных ценностей"
Все новости...
Реклама:
Реклама: