У Польщі стартували військові навчання з танками Abrams і винищувачами F-35 та F-16

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Середа, 17 вересня 2025, 11:05
У Польщі стартували військові навчання з танками Abrams і винищувачами F-35 та F-16
ілюстративне фото

У Польщі у середу, 17 вересня, на військовому полігоні в Оржиші, розташованому приблизно за 100 кілометрів від стратегічного Сувальського коридору, розпочинаються великі навчання бронетанкових військ і повітряних сил під кодовою назвою "Залізна брама".

Джерело: TVP Info, "Європейська правда"

Деталі: За навчаннями спостерігатимуть, зокрема міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш, а також начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі. Віслав Кукула.

На полігоні заплановано відпрацювати взаємодію різних видів військ: бронетанкових, механізованих, артилерійських і повітряних сил.

 Серед представленого обладнання будуть, зокрема, танки Abrams, гаубиці K9, пускові установки WR-40 Langusta, міномети Rak, бронетранспортери Rosomak, комплекти Piorun та Spike.

Підтримку з повітря надаватимуть винищувачі F-35 та F-16, а також штурмові вертольоти AH-64 Apache.

Маневри в Оржиші є частиною широкомасштабних навчань "Залізний захисник" – найбільших військових маневрів такого типу в Польщі в 2025 році. Маневри включають дії на суші, морі та в повітрі за участю сухопутних військ, авіації, військово-морського флоту, спеціальних сил та територіальних військ. У навчаннях беруть участь 30 тисяч солдатів та 600 одиниць техніки з Польщі та країн НАТО.

Днем раніше відбулися маневри в Устці, де вперше в Польщі було продемонстровано пуски з систем ППО Patriot. У четвер наступні навчання заплановано на полігоні в Новій Дембі.

Повідомляли також, що в Румунії пройдуть військові навчання за участю 5 000 солдатів, під час яких буде імітовано напад на країну-члена НАТО.

Польща
