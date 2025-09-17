В Польше стартовали военные учения с танками Abrams и истребителями F-35 и F-16

В Польше в среду, 17 сентября, на военном полигоне в Оржише, расположенном примерно в 100 километрах от стратегического Сувальского коридора, начинаются крупные учения бронетанковых войск и воздушных сил под кодовым названием "Железные ворота".

Источник: TVP Info, "Европейская правда"

Детали: За учениями будут наблюдать, в частности министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, а также начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши. Вислав Кукула.

На полигоне запланировано отработать взаимодействие различных видов войск: бронетанковых, механизированных, артиллерийских и воздушных сил.

Среди представленного оборудования будут, в частности, танки Abrams, гаубицы K9, пусковые установки WR-40 Langusta, минометы Rak, бронетранспортеры Rosomak, комплекты Piorun и Spike.

Поддержку с воздуха будут оказывать истребители F-35 и F-16, а также штурмовые вертолеты AH-64 Apache.

Маневры в Оржише являются частью широкомасштабных учений "Железный защитник " – крупнейших военных маневров такого типа в Польше в 2025 году. Маневры включают действия на суше, море и в воздухе с участием сухопутных войск, авиации, военно-морского флота, специальных сил и территориальных войск. В учениях принимают участие 30 тысяч солдат и 600 единиц техники из Польши и стран НАТО.

Днем ранее состоялись маневры в Устке, где впервые в Польше были продемонстрированы пуски из систем ПВО Patriot. В четверг следующие учения запланированы на полигоне в Новой Дембе.

Сообщали также, что в Румынии пройдут военные учения с участием 5 000 солдат, во время которых будет имитировано нападение на страну-члена НАТО.