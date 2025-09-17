Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Польше стартовали военные учения с танками Abrams и истребителями F-35 и F-16

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоСреда, 17 сентября 2025, 11:05
В Польше стартовали военные учения с танками Abrams и истребителями F-35 и F-16
иллюстративное фото PAP

В Польше в среду, 17 сентября, на военном полигоне в Оржише, расположенном примерно в 100 километрах от стратегического Сувальского коридора, начинаются крупные учения бронетанковых войск и воздушных сил под кодовым названием "Железные ворота".

Источник: TVP Info, "Европейская правда"

Детали: За учениями будут наблюдать, в частности министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, а также начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши. Вислав Кукула.

Реклама:

На полигоне запланировано отработать взаимодействие различных видов войск: бронетанковых, механизированных, артиллерийских и воздушных сил.

Среди представленного оборудования будут, в частности, танки Abrams, гаубицы K9, пусковые установки WR-40 Langusta, минометы Rak, бронетранспортеры Rosomak, комплекты Piorun и Spike.

Поддержку с воздуха будут оказывать истребители F-35 и F-16, а также штурмовые вертолеты AH-64 Apache.

РЕКЛАМА:

Маневры в Оржише являются частью широкомасштабных учений "Железный защитник " – крупнейших военных маневров такого типа в Польше в 2025 году. Маневры включают действия на суше, море и в воздухе с участием сухопутных войск, авиации, военно-морского флота, специальных сил и территориальных войск. В учениях принимают участие 30 тысяч солдат и 600 единиц техники из Польши и стран НАТО.

Днем ранее состоялись маневры в Устке, где впервые в Польше были продемонстрированы пуски из систем ПВО Patriot. В четверг следующие учения запланированы на полигоне в Новой Дембе.

Сообщали также, что в Румынии пройдут военные учения с участием 5 000 солдат, во время которых будет имитировано нападение на страну-члена НАТО.

Польша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоЗеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову
В Кировоградской области мужчина стрелял в полицейских: двое раненых
На фронте погиб бывший сотрудник фонда "Вернись живым" Тарас Шпук
Зеленский встретится с Трампом на Генассамблее ООН
Зеленский анонсировал создание штурмовых войск
В аэропортах Европы сбои из-за кибератаки
Все новости...
Польша
СМИ: Мерц отказал Навроцкому в репарациях
СМИ: Трамп написал письмо Навроцкому
Зеленский: Рассчитываем, что мир сделает выводы после вторжения российских дронов в Польшу
Последние новости
22:01
Bloomberg: Путин после встречи с Трампом решил сильнее бить по Украине
21:39
Чем полезна корица и сколько ее можно есть? Объясняет наука
21:20
Украинская FRDM Group разработала наземного робота с ракетами и лазерным наведением
21:03
Трамп пригрозил Венесуэле: Примите обратно заключённых или заплатите огромную цену
20:51
Турция значительно увеличила импорт украинской кукурузы
20:39
Ермак поговорил с Рубио о подготовке гарантий безопасности для Украины
20:29
"Warbirds of Ukraine" представила новый дальнобойный дрон "Зозуля" с дальностью до 2100 км
20:12
Новые послы Германии, Норвегии и Чехии официально приступили к работе в Украине
19:44
РФ атаковала Полтавскую область: есть попадания по гражданской инфраструктуре
19:36
обновленоЗеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову
Все новости...
Реклама:
Реклама: