Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Одесі чоловік з ножем накинувся на військового ТЦК під час перевірки документів

Альона Мазуренко Середа, 17 вересня 2025, 11:47
В Одесі чоловік з ножем накинувся на військового ТЦК під час перевірки документів
фото: Getty Images

Ввечері 16 вересня під час перевірки документів в Одесі чоловік напав з ножем на військовослужбовця ТЦК та СП. Пораненого доставили до лікарні, а нападник втік.

Джерело: Одеський обласний ТЦК та СП 

Дослівно: "Ввечері 16 вересня 2025 року в Київському районі м. Одеса під час проведення заходів оповіщення спільною групою у складі представника Національної поліції та військовослужбовців РТЦК та СП громадянину було висунуто законну вимогу пред’явити військово-облікові документи.

Реклама:

У відповідь на цю вимогу громадянин здійснив втечу та скоїв збройний напад із застосуванням ножа, завдавши військовослужбовцю проникаючого поранення. Правопорушнику після скоєного злочину вдалося залишити місце події".

Деталі: Пораненого військовослужбовця було негайно доставлено до лікувального закладу.

Повідомляється, що інцидент було зафіксовано на боді-камеру військовослужбовця.

614РЕКЛАМА:

Матеріали, включно з відеофіксацією, будуть передані правоохоронцям для документування правопорушення та проведення необхідних процесуальних дій.

У ТЦК наголосили, що застосування зброї проти військовослужбовців є тяжким кримінальним злочином.

Водночас, за словами джерел УП в поліції Одеської області, станом на ранок 17 вересня інформація про напад їм не надходила.

ОдесаТЦКнапад
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоРосіяни масовано атакували Дніпропетровщину: загинула людина, ще 13 – постраждали
Трамп хоче разом з лідером Китаю припиняти війну Росії проти України
Сирський повідомив, що на Донеччині відновлено контроль у семи населених пунктах
Два російські винищувачі пролетіли над буровою платформою у Балтійському морі
відеоПід Покровськом авто зі знімальною групою "5 каналу" підірвалося на магнітній міні
ОновленоПрезидент призначить Решетилову військовим омбудсманом
Усі новини...
Одеса
Ворог завдав масованого удару по Одесі ударними БпЛА: пошкоджені житлові будинки та інфраструктура
В Одесі внаслідок атаки БпЛА горіли склади
В Одесі пролунали вибухи – мер
Останні новини
09:53
Трамп запровадив для іноземців "золоту карту"
09:26
Окупанти атакували понад 600 цілями, є влучання та падіння уламків у 20 локаціях
09:02
На Херсонщині та Донеччині ще двоє загиблих та до 10 поранених
08:43
Польща уночі мобілізувала "всі необхідні ресурси" через російську атаку
08:30
Окупанти атакували Хмельниччину: у палаючому будинку знайшли тіло чоловіка
07:44
фотоРосіяни масовано атакували Дніпропетровщину: загинула людина, ще 13 – постраждали
07:30
фотоНаслідки російської атаки на Київщині: горіли автомобілі та будинок
07:10
Росіяни влучили ракетою в багатоповерхівку у Дніпрі – мер
07:00
Сили оборони відмінусували ще 1070 російських окупантів
06:26
Пентагон вимагає, щоб журналісти публікували лише погоджену інформацію – ЗМІ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: