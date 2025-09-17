В Одесі чоловік з ножем накинувся на військового ТЦК під час перевірки документів

Ввечері 16 вересня під час перевірки документів в Одесі чоловік напав з ножем на військовослужбовця ТЦК та СП. Пораненого доставили до лікарні, а нападник втік.

Джерело: Одеський обласний ТЦК та СП

Дослівно: "Ввечері 16 вересня 2025 року в Київському районі м. Одеса під час проведення заходів оповіщення спільною групою у складі представника Національної поліції та військовослужбовців РТЦК та СП громадянину було висунуто законну вимогу пред’явити військово-облікові документи.

У відповідь на цю вимогу громадянин здійснив втечу та скоїв збройний напад із застосуванням ножа, завдавши військовослужбовцю проникаючого поранення. Правопорушнику після скоєного злочину вдалося залишити місце події".

Деталі: Пораненого військовослужбовця було негайно доставлено до лікувального закладу.

Повідомляється, що інцидент було зафіксовано на боді-камеру військовослужбовця.

Матеріали, включно з відеофіксацією, будуть передані правоохоронцям для документування правопорушення та проведення необхідних процесуальних дій.

У ТЦК наголосили, що застосування зброї проти військовослужбовців є тяжким кримінальним злочином.

Водночас, за словами джерел УП в поліції Одеської області, станом на ранок 17 вересня інформація про напад їм не надходила.