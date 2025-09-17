Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Одессе мужчина с ножом набросился на военного ТЦК во время проверки документов

Алена МазуренкоСреда, 17 сентября 2025, 11:47
В Одессе мужчина с ножом набросился на военного ТЦК во время проверки документов
фото: Getty Images

Вечером 16 сентября при проверке документов в Одессе мужчина напал с ножом на военнослужащего ТЦК и СП. Раненого доставили в больницу, а нападавший скрылся.

Источник: Одесский областной ТЦК и СП

Дословно: "Вечером 16 сентября 2025 г. в Киевском районе г. Одесса во время проведения мероприятий оповещения общей группой в составе представителя Национальной полиции и военнослужащих РТЦК и СП гражданину было выдвинуто законное требование предъявить военно-учетные документы.

Реклама:

В ответ на это требование гражданин совершил побег и совершил вооруженное нападение с применением ножа, нанеся военнослужащему проникающее ранение. Правонарушителю после совершенного преступления удалось покинуть место происшествия".

Детали: Раненый военнослужащий был немедленно доставлен в лечебное учреждение. Сообщается, что инцидент был зафиксирован на боди-камере военнослужащего.

Материалы, включая видеофиксацию, будут переданы правоохранителям для документирования правонарушения и проведения необходимых процессуальных действий.

РЕКЛАМА:

В ТЦК подчеркнули, что применение оружия против военнослужащих является тяжким уголовным преступлением.

В то же время, по словам источников УП в полиции Одесской области, по состоянию на утро 17 сентября информация о нападении им не поступала. 

ОдессаТЦКнападение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоЗеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову
В Кировоградской области мужчина стрелял в полицейских: двое раненых
На фронте погиб бывший сотрудник фонда "Вернись живым" Тарас Шпук
Зеленский встретится с Трампом на Генассамблее ООН
Зеленский анонсировал создание штурмовых войск
В аэропортах Европы сбои из-за кибератаки
Все новости...
Одесса
Враг нанес массированный удар по Одессе ударными БПЛА: повреждены жилые дома и инфраструктура
В Одессе в результате атаки БпЛА горели склады
В Одессе прогремели взрывы – мэр
Последние новости
22:01
Bloomberg: Путин после встречи с Трампом решил сильнее бить по Украине
21:39
Чем полезна корица и сколько ее можно есть? Объясняет наука
21:20
Украинская FRDM Group разработала наземного робота с ракетами и лазерным наведением
21:03
Трамп пригрозил Венесуэле: Примите обратно заключённых или заплатите огромную цену
20:51
Турция значительно увеличила импорт украинской кукурузы
20:39
Ермак поговорил с Рубио о подготовке гарантий безопасности для Украины
20:29
"Warbirds of Ukraine" представила новый дальнобойный дрон "Зозуля" с дальностью до 2100 км
20:12
Новые послы Германии, Норвегии и Чехии официально приступили к работе в Украине
19:44
РФ атаковала Полтавскую область: есть попадания по гражданской инфраструктуре
19:36
обновленоЗеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову
Все новости...
Реклама:
Реклама: