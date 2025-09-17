В Одессе мужчина с ножом набросился на военного ТЦК во время проверки документов

Вечером 16 сентября при проверке документов в Одессе мужчина напал с ножом на военнослужащего ТЦК и СП. Раненого доставили в больницу, а нападавший скрылся.

Источник: Одесский областной ТЦК и СП

Дословно: "Вечером 16 сентября 2025 г. в Киевском районе г. Одесса во время проведения мероприятий оповещения общей группой в составе представителя Национальной полиции и военнослужащих РТЦК и СП гражданину было выдвинуто законное требование предъявить военно-учетные документы.

В ответ на это требование гражданин совершил побег и совершил вооруженное нападение с применением ножа, нанеся военнослужащему проникающее ранение. Правонарушителю после совершенного преступления удалось покинуть место происшествия".

Детали: Раненый военнослужащий был немедленно доставлен в лечебное учреждение. Сообщается, что инцидент был зафиксирован на боди-камере военнослужащего.

Материалы, включая видеофиксацию, будут переданы правоохранителям для документирования правонарушения и проведения необходимых процессуальных действий.

В ТЦК подчеркнули, что применение оружия против военнослужащих является тяжким уголовным преступлением.

В то же время, по словам источников УП в полиции Одесской области, по состоянию на утро 17 сентября информация о нападении им не поступала.