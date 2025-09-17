Король Чарльз може повпливати на позицію Трампа щодо України – Politico

Президент США Дональд Трамп і на той час ще принц Чарльз під час зустрічі у 2019 році в Лондоні. Фото ілюстративне Getty Images

Союзники України роблять все можливе, щоб утримати президента США Дональда Трампа на своєму боці – цього тижня для цього залучили навіть короля Англії, пише Politico.

Джерело: Politico з посилання на високопоставлених британських чиновників

Дослівно видання: "Разом із першою леді Меланією Трамп стане першим президентом США, якого офіційно приймуть у Віндзорському замку, що буде ще одним безпрецедентним елементом уже й так незвичайного другого державного візиту лідера, який любить бути особливим".

Реклама:

Деталі: Видання акцентує, що президентське подружжя застрінуть з найвищою пишністю та урочистістю, на які здатна Британія: будуть банкети, почесна охорона та парад військової авіації, покликаний нагадати про довгу історію військової співпраці між Британією та США.

"Є надія, що королівська чарівна кампанія закладе основу для прем'єр-міністра Кіра Стармера та його старших помічників, щоб докласти нових зусиль для переконання Трампа в необхідності чинити більший тиск на російського правителя Володимира Путіна в прагненні до миру в Україні. Хоча це може не фігурувати в жодній програмі візиту, політичні та королівські радники очікують, що це питання буде порушено за лаштунками", – пише видання.

За словами високопоставленого чиновника з питань оборони, який говорив на умовах анонімності, король "дуже близько" знайомий з деталями переговорів про перемир'я і з самим президентом України Володимиром Зеленським. І це дає прем'єр-міністру зброю, якої не мають багато інших європейських лідерів: співчутливого монарха, який тихо, але послідовно підтримує Київ і готовий зробити все від нього залежне, щоб подолати скептицизм США щодо цієї справи.

614РЕКЛАМА:

Видання акцентує, що Трамп "глибоко поважає і любить королівську сім'ю", і державний візит покликаний це підкреслити.

Тож Зеленський, до якого президент США ставиться "набагато менш шанобливо", знайшов у королі свого захисника.

Politico нагадало, як Чарльз несподівано запросив Зеленського на чай у Сандрінгемі після суперечки з Трампом в Овальному кабінеті у лютому і на обід у Віндзорському замку напередодні червневого саміту НАТО.

Колишній високопоставлений британський дипломат акцентує, що хоч король і не висловлюється публічно з питань урядування, він "вміє знаходити інші способи висловлення своїх поглядів".

Зазначається, що з Трампом у Чарльза буде достатньо часу для цього, адже президент США залишиться на ніч у Віндзорському замку. Там на нього чекатимуть прогулянка на кареті по території маєтку та обід у державній їдальні перед головним заходом – державним банкетом.

"Я не дивуюсь, якщо він (король – ред.) скористається нагодою, щоб приватно закликати президента ефективніше підтримувати Україну", – сказав той самий колишній дипломат.

Зацікавленість Чарльза Україною підтвердив виданню королівський помічник. Він нагадав, що король у посланні з нагоди Дня незалежності України закликав до "справедливого і тривалого миру".

Видання пише, що король може згадати Україну і під час своєї промови на державному банкеті, але додає, що основні дипломатичні зусилля, ймовірно, відбуватимуться за закритими дверима.

До Британії також прибудуть держсекретар США Марко Рубіо та посланець Стів Віткофф, на яких теж намагатимуться повпливати у питанні України.