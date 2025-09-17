100-й запис УП-2 – зустріч з авторами

25 вересня о 18:00 в Києві відбудеться запис сотого епізоду подкасту УП-2, де політичні журналісти Роман Романюк і Роман Кравець обговорюють ключові події української політики.

Цього разу ми запрошуємо учасників Клубу УП долучитися до розмови не лише як слухачів. Це можливість побачити, як створюється подкаст наживо, і відчути атмосферу редакційної дискусії.

Після запису буде час поспілкуватися з журналістами без камер – поставити запитання, подискутувати на гострі теми, поділитися власними спостереженнями.

УП-2 – це подкаст, автори якого добре орієнтуються в політичних процесах, діляться інсайдами та розповідають, що відбувається за лаштунками.

Запис сотого випуску – добрий привід для живої зустрічі з постійною авдиторією.

Щоб потрапити на запис, потрібно бути учасником Клубу УП і пройти реєстрацію.

Чекаємо вас на 100-му випуску!