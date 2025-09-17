Все разделы
100-я запись УП-2 – встреча с авторами

Среда, 17 сентября 2025, 12:53
фото: УП

25 сентября в 18:00 в Киеве состоится запись сотого эпизода подкаста УП-2, где политические журналисты Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают ключевые события украинской политики.

На этот раз мы приглашаем участников Клуба УП присоединиться к разговору не только как слушателей. Это возможность увидеть, как создается подкаст вживую, и почувствовать атмосферу редакционной дискуссии.

После записи будет время пообщаться с журналистами без камер – задать вопросы, подискутировать на острые темы, поделиться собственными наблюдениями.

УП-2 - это подкаст, авторы которого хорошо ориентируются в политических процессах, делятся инсайдами и рассказывают, что происходит за кулисами. 

Запись сотого выпуска – хороший повод для живой встречи с постоянной аудиторией.

Чтобы попасть на запись, нужно быть участником Клуба УП и пройти регистрацию.

Ждем вас на 100-м выпуске!

