Сильний дощі та вітер накриють південь і центр України 18 вересня

18 вересня у більшості південних та центральних областей України очікуються сильні дощі з поривами вітру до 20 м/с. Укргідрометцентр оголосив І (жовтий) рівень небезпечності.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Дослівно: "18 вересня вночі в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, вдень у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській та Донецькій областях значні дощі; у більшості південних та центральних областей вдень пориви вітру 15–20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)".

Реклама:

Деталі: Зазначають, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств.