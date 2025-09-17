Усі розділи
Сильний дощі та вітер накриють південь і центр України 18 вересня

Анастасія ПроцСереда, 17 вересня 2025, 13:37
Ілюстративне фото: Getty Images

18 вересня у більшості південних та центральних областей України очікуються сильні дощі з поривами вітру до 20 м/с. Укргідрометцентр оголосив І (жовтий) рівень небезпечності.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Дослівно: "18 вересня вночі в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, вдень у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській та Донецькій областях значні дощі; у більшості південних та центральних областей вдень пориви вітру 15–20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Зазначають, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств.

В Україні стане прохолодніше, дощитиме
В середу в Україну прийдуть дощі
В Україні в наступні дві доби переважно без опадів, місцями пройдуть дощі
