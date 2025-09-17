Все разделы
Сильные дожди и ветер накроют юг и центр Украины 18 сентября

Анастасия ПроцСреда, 17 сентября 2025, 13:37
Сильные дожди и ветер накроют юг и центр Украины 18 сентября
Иллюстративное фото: Getty Images

18 сентября в большинстве южных и центральных областей Украины ожидаются сильные дожди с порывами ветра до 20 м/с. Укргидрометцентр объявил I (желтый) уровень опасности.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Дословно: "18 сентября ночью в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, днем в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях значительные дожди; в большинстве южных и центральных областей днем порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)".

Детали: Отмечают, что такие погодные условия могут затруднить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

