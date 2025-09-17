100-річне партнерство України з Британією: Рада ратифікувала угоду

Верховна Рада на засіданні у середу, 17 вересня, ратифікувала угоду про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією і Північною Ірландією. За відповідне рішення проголосували 295 нардепів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

Деталі: Документ закріплює нову довгострокову рамку двосторонньої співпраці, яка торкається безпеки, оборони, економіки, науки, технологій і культурних зв’язків.

Реклама:

Україна та Британія 16 січня підписали історичну угоду про сторічне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь.

Ця угода була укладена на основі безпекової угоди, підписаної 12 січня 2024 року.

Фактично нова угода розширює співпрацю Києва і Лондона у сфері безпеки та продовжує її з десятирічного на сторічний термін.

614РЕКЛАМА:

Документ охоплює співпрацю у питаннях безпеки та оборони, морській сфері, економіці, енергетиці, правосудді (включаючи міжнародне), протидії дезінформації тощо.

Про те, які зобов’язання запроваджує українсько-британська сторічна угода, читайте в статті: Військові бази, взаємна оборона і не лише: що дає Україні Сторічна угода з Британією