СБУ: Рецидивіст-наркоторговець організував благодійний фонд, який розкрадав пожертви на ЗСУ

Служба безпеки України та Національна поліція заявили про ліквідацію масштабної схеми розкрадання благодійних внесків на ЗСУ, яка діяла на півдні та сході України.

Джерело: СБУ, Нацпол, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними слідства, з червня по серпень 2025 року учасники незаконної схеми збирали кошти нібито для допомоги військовослужбовцям. Натомість зібрані гроші – понад 550 тисяч гривень – використали на власні потреби.

В СБУ кажуть, що на потреби фронту ділки виділяли лише 10% від загальної суми внесків, а решту 90% розподіляли між усіма учасниками "схеми".

17 вересня слідчі поліції спільно з працівниками СБУ, за процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони та за силової підтримки спецпідрозділу ЦСО "Альфа", провели 20 обшуків на території Дніпропетровської, Харківської та Одеської областей, повідомляє поліція. За результатами комплексних заходів було одночасно затримано шістьох учасників злочинної групи.

За матеріалами справи, оборудка діяла під прикриттям благодійного фонду, який заснував у Дніпрі місцевий рецидивіст, що перебуває під слідством за наркоторгівлю, кажуть у спецслужбі.

За даними джерела УП, йдеться про Темурі Ломідзе та "Благодійний фонд "Разом ми єдині".

До "схеми" він залучив ще дев’ятьох спільників, яких для конспірації переодягав у військову форму. При цьому лише двоє з учасників оборудки мали стосунок до військової служби (були ветеранами).

Для збору пожертв фігуранти розосереджувались по різних містах, де на центральних вулицях облаштовували скриньки для готівки.

Під час обшуків в офісі фонду та за місцями проживання фігурантів вилучено комп’ютерну техніку, смартфони та чорнові записи із доказами злочинів. Також у ділків виявлено гроші, зібрані як пожертви на ЗСУ.

Наразі керівнику фонду і пʼятьом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, вчинене за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану).

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, додають в НПУ.

Дослівно СБУ: "Окремо підкреслюємо, що це кримінальне провадження стосується лише одного благодійного фонду і не має звʼязку з іншими волонтерськими і благодійними організаціями України. СБУ високо цінує волонтерський та благодійний рух, який існує у нашій державі. Ми закликаємо громадян усіляко допомагати Силам безпеки та оборони, але бути уважними, щоб не потрапити у шахрайські схеми".