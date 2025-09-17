СБУ: Рецидивист-наркоторговец организовал благотворительный фонд и воровал пожертвования на ВСУ

Служба безопасности Украины и Национальная полиция заявили о ликвидации масштабной схемы хищения благотворительных взносов на ВСУ, которая действовала на юге и востоке Украины.

Источник: СБУ, Нацпол, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным следствия, с июня по август 2025 года участники незаконной схемы собирали средства якобы для помощи военнослужащим. Вместо этого собранные деньги – более 550 тысяч гривен – использовали на собственные нужды.

В СБУ говорят, что на нужды фронта дельцы выделяли только 10% от общей суммы взносов, а остальные 90% распределяли между всеми участниками "схемы".

17 сентября следователи полиции совместно с сотрудниками СБУ, под процессуальным руководством Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны и при силовой поддержке спецподразделения ЦСО "Альфа", провели 20 обысков на территории Днепропетровской, Харьковской и Одесской областей, сообщает полиция. По результатам комплексных мероприятий были одновременно задержаны шесть участников преступной группы.

По материалам дела, афера действовала под прикрытием благотворительного фонда, который основал в Днепре местный рецидивист, находящийся под следствием за наркоторговлю, говорят в спецслужбе.

По данным источника УП, речь идет о Темуре Ломидзе и "Благотворительном фонде "Разом ми єдині".

К "схеме" он привлек еще девять сообщников, которых для конспирации переодевал в военную форму. При этом только двое из участников махинации имели отношение к военной службе (были ветеранами).

Для сбора пожертвований фигуранты распределились по разным городам, где на центральных улицах устанавливали ящики для наличных денег.

Во время обысков в офисе фонда и по местам проживания фигурантов изъята компьютерная техника, смартфоны и черновые записи с доказательствами преступлений. Также у дельцов обнаружены деньги, собранные в качестве пожертвований на ВСУ.

В настоящее время руководителю фонда и пятерым его сообщникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи, совершенное по предварительному сговору группой лиц во время военного положения).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей, добавляют в НПУ.

Дословно СБУ: "Отдельно подчеркиваем, что это уголовное производство касается только одного благотворительного фонда и не имеет связи с другими волонтерскими и благотворительными организациями Украины. СБУ высоко ценит волонтерское и благотворительное движение, которое существует в нашем государстве. Мы призываем граждан всячески помогать Силам безопасности и обороны, но быть внимательными, чтобы не попасть в мошеннические схемы".