Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Посольство України у Грузії не отримувало офіційної інформації про нібито ввезену вибухівку

Марія Ємець, Тетяна ОлійникСереда, 17 вересня 2025, 21:29
Посольство України у Грузії не отримувало офіційної інформації про нібито ввезену вибухівку
фото: "Новости Грузия"

Грузія офіційно не інформувала посольство України про звинувачення щодо двох українців, які нібито ввезли до країни вибухівку.

Джерело: як пише "Європейська правда", про це у посольстві повідомили у відповідь на запит "Радіо Свобода"

Деталі: У посольстві зазначили, що не отримували від грузинської сторони офіційної інформації стосовно кримінальної справи проти двох громадян України, яких звинувачують у нібито ввезенні до Грузії вибухівки. 

Реклама:

У дипмісії зазначили, що ведуть "постійний моніторинг інформації, яка поширюється у грузинських ЗМІ" у зв’язку з цією справою.

"Співробітники консульського відділу вдаються до всебічних заходів, щоб отримати від грузинських правоохоронних органів дозвіл на зустріч зі згаданими громадянами України та з’ясування всіх обставин їхнього затримання", – додають у відповіді.

Нагадаємо, грузинська влада заявила про затримання двох громадян України за незаконне ввезення вибухівки, а далі оголосили про нібито причетність до цього Служби безпеки України. 

614РЕКЛАМА:

Читайте також на цю тему Спроба держперевороту і вибухівка з України: до чого "Грузинська мрія" готує країну

ГрузіяСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоЗеленський запровадив санкції проти пропагандистів і тих, хто дестабілізує Молдову
На Кіровоградщині чоловік стріляв у поліцейських: двоє поранених
На фронті загинув колишній співробітник фонду "Повернись живим" Тарас Шпук
Зеленський зустрінеться з Трампом на Генасамблеї ООН
Зеленський анонсував створення штурмових військ
В аеропортах Європи збої через кібератаку
Усі новини...
Грузія
Держбезпека Грузії звинуватила СБУ у ввезенні вибухівки в країну
У Грузії затримали одного з лідерів найбільшої опозиційної партії, яку заснував Саакашвілі
ЄС не запросив Грузію на зустріч із країнами-кандидатами в Копенгагені
Останні новини
22:01
Bloomberg: Путін після зустрічі з Трампом вирішив сильніше бити по Україні
21:39
Чим корисна кориця та скільки її можна їсти? Пояснює наука
21:20
Українська FRDM Group розробила наземного робота з ракетами та лазерним наведенням
21:03
Трамп пригрозив Венесуелі: Прийміть назад в’язнів або заплатите величезну ціну
20:51
Туреччина значно збільшила імпорт української кукурудзи
20:39
Єрмак поговорив із Рубіо про підготовку безпекових гарантій для України
20:29
"Warbirds of Ukraine" представила новий далекобійний дрон "Зозуля" з дальністю до 2100 км
20:12
Нові посли Німеччини, Норвегії та Чехії офіційно почали роботу в Україні
19:44
РФ атакувала Полтавщину: є влучання по цивільній інфраструктурі
19:36
оновленоЗеленський запровадив санкції проти пропагандистів і тих, хто дестабілізує Молдову
Усі новини...
Реклама:
Реклама: