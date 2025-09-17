Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Посольство Украины в Грузии не получало официальной информации о якобы ввезенной взрывчатке

Мария Емец, Татьяна ОлейникСреда, 17 сентября 2025, 21:29
Посольство Украины в Грузии не получало официальной информации о якобы ввезенной взрывчатке
фото: "Новости Грузия"

Грузия официально не информировала посольство Украины об обвинениях в отношении двух украинцев, которые якобы ввезли в страну взрывчатку.

Источник: как пишет "Европейская правда", об этом в посольстве сообщили в ответ на запрос "Радио Свобода"

Детали: В посольстве говорят, что не получали от грузинской стороны официальной информации об уголовном деле против двух граждан Украины, которых обвиняют в якобы ввезении взрывчатки на территорию Грузии.

Реклама:

В дипмиссии отметили, что ведут "постоянный мониторинг информации, которая распространяется в грузинских СМИ" в связи с этим делом.

"Сотрудники консульского отдела принимают всесторонние меры, чтобы получить от грузинских правоохранительных органов разрешение на встречу с упомянутыми гражданами Украины и выяснение всех обстоятельств их задержания", – добавляют в ответе.

Напомним, грузинские власти заявили о задержании двух граждан Украины за незаконный ввоз взрывчатки, а затем объявили о якобы причастности к этому Службы безопасности Украины.

РЕКЛАМА:

Читайте также на эту тему Попытка госпереворота и взрывчатка из Украины: к чему "Грузинская мечта" готовит страну

ГрузияСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоЗеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову
В Кировоградской области мужчина стрелял в полицейских: двое раненых
На фронте погиб бывший сотрудник фонда "Вернись живым" Тарас Шпук
Зеленский встретится с Трампом на Генассамблее ООН
Зеленский анонсировал создание штурмовых войск
В аэропортах Европы сбои из-за кибератаки
Все новости...
Грузия
Госбезопасность Грузии обвинила СБУ во ввозе взрывчатки в страну
В Грузии задержали одного из лидеров крупнейшей оппозиционной партии, основанной Саакашвили
ЕС не пригласил Грузию на встречу с странами-кандидатами в Копенгагене
Последние новости
22:01
Bloomberg: Путин после встречи с Трампом решил сильнее бить по Украине
21:39
Чем полезна корица и сколько ее можно есть? Объясняет наука
21:20
Украинская FRDM Group разработала наземного робота с ракетами и лазерным наведением
21:03
Трамп пригрозил Венесуэле: Примите обратно заключённых или заплатите огромную цену
20:51
Турция значительно увеличила импорт украинской кукурузы
20:39
Ермак поговорил с Рубио о подготовке гарантий безопасности для Украины
20:29
"Warbirds of Ukraine" представила новый дальнобойный дрон "Зозуля" с дальностью до 2100 км
20:12
Новые послы Германии, Норвегии и Чехии официально приступили к работе в Украине
19:44
РФ атаковала Полтавскую область: есть попадания по гражданской инфраструктуре
19:36
обновленоЗеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову
Все новости...
Реклама:
Реклама: