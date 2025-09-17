Лукашенко визнав, що політв'язня Статкевича "забрали назад" після відмови виїхати з Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що політвʼязня Миколу Статкевича, який відмовився покидати країну минулого тижня, "забрали назад".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар Лукашенка в провладному Telegram-каналі "Пул Первого"

Деталі: Білоруський диктатор сказав, що Статкевич на момент звільнення "був уже на межі" та міг "скоро померти, не дай боже, у в'язниці".

"Ну навіщо це потрібно? Він хоче бути лідером. Туди зайшов, ніби на нейтральну смугу, перейшов до литовців, хлопці запитали: "Ти в Білорусь хочеш? Ти ж у в'язницю..." (Статкевич відповів. – Ред.): "Піду у в'язницю". Ну, добре. Забрали його. Не кинути ж його. Все-таки наша людина", – додав він.

Лукашенко не уточнив, куди саме "забрали" Статкевича. ЗМІ раніше повідомили, що чоловіка повернули в колонію, де він перебував до звільнення.

Нагадаємо, 11 вересня режим Лукашенка звільнив 52 політв’язнів, серед яких був і кандидат у президенти Білорусі 2010 року Статкевич. Його у березні 2020 року засудили до 14 років колонії за "організацію масових заворушень".

Статкевич після звільнення єдиний відмовився залишати Білорусь, після чого про нього не було ніякої офіційної інформації.