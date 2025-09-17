Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лукашенко признал, что политзаключенного Статкевича "забрали обратно" после отказа выехать из Беларуси

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 17 сентября 2025, 21:44
Лукашенко признал, что политзаключенного Статкевича забрали обратно после отказа выехать из Беларуси
Лукашенко. Фото - getty images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что политзаключенный Николай Статкевич, который отказался покидать страну на прошлой неделе, "забрали обратно".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий Лукашенко в провластном Telegram-канале "Пул Первого"

Детали: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в среду впервые прокомментировал ситуацию вокруг политзаключенного Николая Статкевича, который отказался покидать страну на прошлой неделе.

Реклама:

Как пишет "Европейская правда", комментарий Лукашенко опубликовал провластный Telegram-канал "Пул Первого".

Белорусский диктатор сказал, что Статкевич на момент освобождения "был уже на исходе" и мог "скоро умереть, не дай бог, в тюрьме".

"Ну зачем это нужно? Он хочет быть лидером. Туда зашел, как бы на нейтральную полосу, перешел к литовцам, ребята спросили: "Ты в Беларусь хочешь? Ты же в тюрьму..." (Статкевич ответил. – Ред.): "Пойду в тюрьму". Ну, хорошо. Забрали его. Не бросить же его. Все-таки наш человек", – добавил он.

РЕКЛАМА:

Лукашенко не уточнил, куда именно "забрали" Статкевича. СМИ ранее сообщили, что мужчину вернули в колонию, где он находился до освобождения.

Напомним, 11 сентября режим Лукашенко освободил 52 политзаключенных, среди которых был и кандидат в президенты Беларуси 2010 года Статкевич. Его в марте 2020 года приговорили к 14 годам колонии за "организацию массовых беспорядков".

Статкевич после освобождения единственный отказался покидать Беларусь, после чего о нем не было никакой официальной информации.

ЛукашенкоБеларусьполитзаключенные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский встретится с Трампом на Генассамблее ООН
В аэропортах Европы сбои из-за кибератаки
Украинцы нанесли удар по НПЗ в Саратовской и Самарской областях
Трамп ввел для иностранцев "золотую карту"
фотоРоссияне массированно атаковали Днепропетровщину: погиб человек, еще 13 – пострадали
Трамп хочет вместе с лидером Китая прекращать войну России против Украины
Все новости...
Лукашенко
Лукашенко помиловал 25 заключенных, в том числе осужденных за "экстремистские преступления"
Лукашенко открестился от дронов, залетевших в Польшу и Литву
Пренебрежение целостностью Украины: в МИД отреагировали на встречу Лукашенко с коллаборационистом Сальдо
Последние новости
13:19
В США без вести пропала 38-летняя женщина родом из Украины: она считала себя пророчицей
13:18
В Британии в клубе произошла стрельба, есть раненые
13:17
Зеленский: захваченные карты свидетельствуют, что россияне обманывают своё командование
13:06
Зеленский убежден: когда Украина будет иметь столько дронов, сколько РФ, там будет топливный дефицит
13:04
Талибы ввели запрет в вузах на книги, написанные женщинами, и курсы по правам человека
12:51
Немецкая Stark Defence представила ударный дрон Virtus, который уже применяется в Украине
12:46
Зеленский встретится с Трампом на Генассамблее ООН
12:43
В Черкасской области мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь своих соседей: ему грозит тюремное заключение
12:40
Зеленский: Никто не рассматривает "корейскую" или любую другую модель завершения войны
12:32
Проект Антикоррупционной стратегии обсудят публично - НАПК
Все новости...
Реклама:
Реклама: