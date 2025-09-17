Лукашенко признал, что политзаключенного Статкевича "забрали обратно" после отказа выехать из Беларуси
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что политзаключенный Николай Статкевич, который отказался покидать страну на прошлой неделе, "забрали обратно".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий Лукашенко в провластном Telegram-канале "Пул Первого"
Детали: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в среду впервые прокомментировал ситуацию вокруг политзаключенного Николая Статкевича, который отказался покидать страну на прошлой неделе.
Как пишет "Европейская правда", комментарий Лукашенко опубликовал провластный Telegram-канал "Пул Первого".
Белорусский диктатор сказал, что Статкевич на момент освобождения "был уже на исходе" и мог "скоро умереть, не дай бог, в тюрьме".
"Ну зачем это нужно? Он хочет быть лидером. Туда зашел, как бы на нейтральную полосу, перешел к литовцам, ребята спросили: "Ты в Беларусь хочешь? Ты же в тюрьму..." (Статкевич ответил. – Ред.): "Пойду в тюрьму". Ну, хорошо. Забрали его. Не бросить же его. Все-таки наш человек", – добавил он.
Лукашенко не уточнил, куда именно "забрали" Статкевича. СМИ ранее сообщили, что мужчину вернули в колонию, где он находился до освобождения.
Напомним, 11 сентября режим Лукашенко освободил 52 политзаключенных, среди которых был и кандидат в президенты Беларуси 2010 года Статкевич. Его в марте 2020 года приговорили к 14 годам колонии за "организацию массовых беспорядков".
Статкевич после освобождения единственный отказался покидать Беларусь, после чего о нем не было никакой официальной информации.