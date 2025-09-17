Усі розділи
Поліція затримала працівника ТЦК, який влаштував кілька ДТП: постраждав інспектор

Валентина РоманенкоСереда, 17 вересня 2025, 22:28
Поліція затримала працівника ТЦК, який влаштував кілька ДТП: постраждав інспектор
скриншот

На Тернопільщині поліцейські затримали водія, який спричинив кілька ДТП і завдав тілесних ушкоджень інспектору поліції, він виявився працівником ТЦК та СП.

Джерело: поліція Тернопільської області

Деталі: Повідомляється, що 17 вересня під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили відео, на якому водій автомобіля Skoda, тікаючи від патрульної поліції, вчинив ДТП.

За попередніми даними, патрульні отримали інформацію про те, що водій Skoda, який, ймовірно, перебував у стані сп’яніння, рухаючись із міста Збараж, не виконав вимогу про зупинку.

Під час переслідування водій створював аварійні ситуації для інших учасників дорожнього руху та скоїв ДТП із службовими автомобілями, а також із вантажівкою та автомобілем Audi.



Поліцейські затримали порушника та доправили його до Тернопільського районного управління поліції для з’ясування обставин. Ним виявився 31-річний працівник ТЦК та СП одного з районів області.

Як з’ясувалося, за декілька годин до інциденту цей водій, будучи напідпитку, вчинив ще дві дорожньо-транспортні пригоди.

Вирішується питання про притягнення фігуранта до адмінвідповідальності за ст. 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху), ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ст. 122-4 (залишення місця дорожньо-транспортної пригоди),  ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння ) Кодексу України про адмінправопорушення.

Також вирішується питання затримання водія згідно із законодавством.

