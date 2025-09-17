Все разделы
Полиция задержала работника ТЦК, который устроил несколько ДТП: пострадал инспектор

Валентина РоманенкоСреда, 17 сентября 2025, 22:28
В Тернопольской области полицейские задержали водителя, который совершил несколько ДТП и нанес телесные повреждения инспектору полиции, он оказался работником ТЦК и СП.

Источник: полиция Тернопольской области

Детали: Сообщается, что 17 сентября во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили видео, на котором водитель автомобиля Skoda, скрываясь от патрульной полиции, совершил ДТП.

По предварительным данным, патрульные получили информацию о том, что водитель Skoda, который, вероятно, находился в состоянии опьянения, двигаясь из города Збараж, не выполнил требование об остановке.

Во время преследования водитель создавал аварийные ситуации для других участников дорожного движения и устроил ДТП со служебными автомобилями, а также с грузовиком и автомобилем Audi.

Полицейские задержали нарушителя и доставили его в Тернопольское районное управление полиции для выяснения обстоятельств. Им оказался 31-летний работник ТЦК и СП одного из районов области.

Как выяснилось, за несколько часов до инцидента этот водитель, будучи нетрезвым, совершил еще два дорожно-транспортных происшествия.

Решается вопрос о привлечении фигуранта к административной ответственности по ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения), ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств), ст. 122-4 (покидание места дорожно-транспортного происшествия), ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также решается вопрос задержания водителя согласно законодательству.

ДТПТернопольская областьполиция
