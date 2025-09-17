Усі розділи
Міжнародний реєстр збитків від війни з Росією запустив дві нові категорії заяв

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 17 вересня 2025, 22:45
Міжнародний реєстр збитків від війни з Росією запустив дві нові категорії заяв
Ілюстративне фото / Depositphotos

Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України (RD4U) почав приймати дві нові категорії заяв – про насильницьке переміщення або депортацію дітей та дорослих.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сайт Реєстру

Деталі: Реєстр збитків відкрив категорії заяв А2.8 та А2.9, призначені для фізичних осіб – дітей та дорослих, які були переміщені насильницьким шляхом в Україні або депортовані за межі України внаслідок протиправних дій Росії.

Категорія A2.8 "Насильницьке переміщення або депортація дітей" призначена для заяв, пов’язаних з насильницьким переміщенням дітей в межах міжнародно визнаної території України.

Заяви від імені неповнолітніх можуть подавати їхні батьки або законні опікуни, йдеться в повідомленні.

Категорія A2.9 "Насильницьке переміщення або депортація дорослих" призначена для заяв осіб, які також були переміщені насильницьким шляхом всередині України або депортовані за межі України внаслідок міжнародно-протиправних дій РФ.

"Запуск категорій A2.8, А.2.9 є черговим етапом у фіксації збитків і втрат, завданих внаслідок агресії Російської Федерації", – ідеться в повідомленні.

Угоду про Реєстр збитків від агресії РФ (RD4U) ухвалили у травні 2023 року на саміті Ради Європи в Ісландії. Виконавчим директором Реєстру збитків, який базується в Гаазі, призначили Маркіяна Ключковського.

Станом на травень реєстр вже мав понад 27,5 тисячі заяв у різних категоріях.

Детально про ідею компенсаційного механізму читайте в інтерв’ю з виконавчим директором Реєстру збитків Маркіяном Ключковським.

