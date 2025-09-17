Все разделы
Международный реестр ущерба от войны с Россией запустил две новые категории заявлений

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 17 сентября 2025, 22:45
Международный реестр ущерба от войны с Россией запустил две новые категории заявлений
Международный реестр ущерба, нанесенного агрессией России против Украины (RD4U), начал принимать две новые категории заявлений – о насильственном перемещении или депортации детей и взрослых.

Детали: Реестр ущерба открыл категории заявлений А2.8 и А2.9, предназначенные для физических лиц – детей и взрослых, которые были насильственно перемещены в Украине или депортированы за пределы Украины в результате противоправных действий России.

Категория A2.8 "Насильственное перемещение или депортация детей" предназначена для заявлений, связанных с насильственным перемещением детей в пределах международно признанной территории Украины.

Заявления от имени несовершеннолетних могут подавать их родители или законные опекуны, говорится в сообщении.

Категория A2.9 "Насильственное перемещение или депортация взрослых" предназначена для заявлений лиц, которые также были перемещены насильственным путем внутри Украины или депортированы за пределы Украины в результате международно-противоправных действий РФ.

"Запуск категорий A2.8, А.2.9 является очередным этапом в фиксации ущерба и потерь, нанесенных в результате агрессии Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Соглашение о Реестре ущерба от агрессии РФ (RD4U) было принято в мае 2023 года на саммите Совета Европы в Исландии. Исполнительным директором Реестра убытков, который базируется в Гааге, назначили Маркияна Ключковского.

По состоянию на май реестр уже имел более 27,5 тысячи заявлений в различных категориях.

Подробно об идее компенсационного механизма читайте в интервью с исполнительным директором Реестра убытков Маркияном Ключковским.

российско-украинская войнадепортация
