Генштаб: Окупанти 43 рази намагалися просунутися на Покровському напрямку

Від початку доби 17 вересня на фронті відбулось 155 бойових зіткнень, з них 43 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00

Дослівно: "Російські війська завдали одного ракетного та 67 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 93 керовані авіабомби. Крім цього, залучили до ударів 1876 дронів-камікадзе та здійснили 3219 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів".

Реклама:

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили вісім штурмових дій окупантів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Одрадне та у бік Григорівки й Обухівки.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Борівська Андріївка, Кіндрашівка, Богуславка та в напрямку Куп’янська. П’ять із шести атак відбили українські воїни, триває ще одне боєзіткнення.

614РЕКЛАМА:

На Лиманському напрямку російські загарбники 15 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Зарічне, Ставки, Торське, Новомихайлівка, Дружелюбівка, Шандриголове, Середнє, Колодязі.

Одинадцять ворожих штурмів відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися в районах Григорівки, Дронівки, Виїмки, Федорівки та у бік Ямполя.

На Краматорському напрямку противник п’ять разів безрезультатно намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Предтечине та в напрямку населеного пункту Никифорівка.

На Торецькому напрямку 13 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Щербинівки, Плещіївки, Катеринівки, Русиного Яру, Полтавки та у бік Миколайпілля.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 43 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Золотий Колодязь, Новоекономічне, Звірове, Молодецьке, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Нове Шахове та в напрямку Покровська.

На Новопавлівському напрямку ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Толстой, Піддубне, Воскресенка, Комишуваха, Новогеоргіївка, Ольгівське, Іванівка.

На Гуляйпільському напрямку ворог атакував позиції наших оборонців у районі населеного пункту Полтавка.

На Оріхівському напрямку, за підтримки авіації, РФ тричі наступала в районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку ворог один раз марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.