Генштаб: Окупанти 43 рази намагалися просунутися на Покровському напрямку

Тетяна ОлійникСереда, 17 вересня 2025, 23:10
Генштаб: Окупанти 43 рази намагалися просунутися на Покровському напрямку
Фото - 23 окрема механізована бригада

Від початку доби 17 вересня на фронті відбулось 155 бойових зіткнень, з них 43 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00

Дослівно: "Російські війська завдали одного ракетного та 67 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 93 керовані авіабомби. Крім цього, залучили до ударів 1876 дронів-камікадзе та здійснили 3219 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів".

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили вісім штурмових дій окупантів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Одрадне та у бік Григорівки й Обухівки.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Борівська Андріївка, Кіндрашівка, Богуславка та в напрямку Куп’янська. П’ять із шести атак відбили українські воїни, триває ще одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку російські загарбники 15 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Зарічне, Ставки, Торське, Новомихайлівка, Дружелюбівка, Шандриголове, Середнє, Колодязі.

Одинадцять ворожих штурмів відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися в районах Григорівки, Дронівки, Виїмки, Федорівки та у бік Ямполя.

На Краматорському напрямку противник п’ять разів безрезультатно намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Предтечине та в напрямку населеного пункту Никифорівка.

На Торецькому напрямку 13 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Щербинівки, Плещіївки, Катеринівки, Русиного Яру, Полтавки та у бік Миколайпілля.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 43 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Золотий Колодязь, Новоекономічне, Звірове, Молодецьке, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Нове Шахове та в напрямку Покровська.

На Новопавлівському напрямку ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Толстой, Піддубне, Воскресенка, Комишуваха, Новогеоргіївка, Ольгівське, Іванівка.

На Гуляйпільському напрямку ворог атакував позиції наших оборонців у районі населеного пункту Полтавка.

На Оріхівському напрямку, за підтримки авіації, РФ тричі наступала в районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку ворог один раз марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

