Генштаб: Оккупанты 43 раза пытались продвинуться на Покровском направлении

С начала суток 17 сентября на фронте произошло 155 боевых столкновений, из них 43 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00

Дословно: "Российские войска нанесли один ракетный и 67 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 93 управляемые авиабомбы. Кроме этого, привлекли к ударам 1876 дронов-камикадзе и осуществили 3219 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили восемь штурмовых действий оккупантов.

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Одрадное и в сторону Григоровки и Обуховки.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Киндрашовка, Богуславка и в направлении Купянска. Пять из шести атак отбили украинские воины, продолжается еще одно боестолкновение.

На Лиманском направлении российские захватчики 15 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Заречное, Ставки, Торское, Новомихайловка, Дружелюбівка, Шандриголове, Среднее, Колодязи.

Одиннадцать вражеских штурмов отразили украинские защитники на Северском направлении – оккупанты пытались продвигаться в районах Григоровки, Дроновки, Выемки, Федоровки и в сторону Ямполя.

На Краматорском направлении противник пять раз безрезультатно пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Предтечине и в направлении населенного пункта Никифоровка.

На Торецком направлении 13 раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Щербиновки, Плещеевки, Катериновки, Русиного Яра, Полтавки и в сторону Николаевского.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 43 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Золотой Колодец, Новоэкономичное, Зверовое, Молодецкое, Родинское, Миролюбовка, Проминь, Новоукраинка, Новое Шаховое и в направлении Покровска.

На Новопавловском направлении враг 16 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Толстой, Поддубное, Воскресенка, Комышуваха, Новогеоргиевка, Ольговское, Ивановка.

На Гуляйпольском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Полтавка.

На Ореховском направлении, при поддержке авиации, РФ трижды наступала в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении враг один раз тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.