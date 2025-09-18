Усі розділи
У небі Нью-Йорка пасажирський літак приблизився до борта з Трампом: це налякало авіадиспетчера

Альона Мазуренко Четвер, 18 вересня 2025, 01:53
У вівторок пасажирський літак Spirit Airlines Inc. трохи зблизився з великим літаком Boeing Co. 747, яким президент США Дональд Трамп летів до Лондона.

Джерело: Bloomberg

Дослівно: "Air Force One та Spirit Flight 1300, Airbus SE A321, що прямував з Форт-Лодердейла до Бостона, летіли над Лонг-Айлендом, коли авіадиспетчер помітив, що їхні висоти схожі, а траєкторії польоту збігаються.

Він неодноразово намагався попередити пілотів Spirit про необхідність змінити курс, дорікаючи їм: "Зверніть увагу!"

Деталі: Хоча літаки залишалися на відстані один від одного і ніколи не перевищували пороги безпеки, це привернуло увагу в соціальних мережах.

Федеральне управління цивільної авіації США заявило, що знає про повідомлення в соціальних мережах про цей інцидент, і підтвердило, що жодних загроз безпеці не було.

"Між літаками була дотримана необхідна дистанція", - йдеться в повідомленні, надісланому електронною поштою авіаційним регулятором США.

У Spirit заявили, що під час польоту літак дотримувався процедур та інструкцій управління повітряним рухом і здійснив благополучну посадку в Бостоні. "Безпека завжди є нашим головним пріоритетом", - зазначила авіакомпанія в електронному листі.

Інформацію про зустріч із літаком Spirit вперше опублікував обліковий запис @JonNYC, а аудіозаписом поділився @thenewarea51 на X.

Трамп прибув до Лондона пізно у вівторок з державним візитом.

ТрампСШАавіа
