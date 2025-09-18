У небі Нью-Йорка пасажирський літак приблизився до борта з Трампом: це налякало авіадиспетчера

У вівторок пасажирський літак Spirit Airlines Inc. трохи зблизився з великим літаком Boeing Co. 747, яким президент США Дональд Трамп летів до Лондона.

Джерело: Bloomberg

Дослівно: "Air Force One та Spirit Flight 1300, Airbus SE A321, що прямував з Форт-Лодердейла до Бостона, летіли над Лонг-Айлендом, коли авіадиспетчер помітив, що їхні висоти схожі, а траєкторії польоту збігаються.

Він неодноразово намагався попередити пілотів Spirit про необхідність змінити курс, дорікаючи їм: "Зверніть увагу!"

Деталі: Хоча літаки залишалися на відстані один від одного і ніколи не перевищували пороги безпеки, це привернуло увагу в соціальних мережах.

Федеральне управління цивільної авіації США заявило, що знає про повідомлення в соціальних мережах про цей інцидент, і підтвердило, що жодних загроз безпеці не було.

"Між літаками була дотримана необхідна дистанція", - йдеться в повідомленні, надісланому електронною поштою авіаційним регулятором США.

У Spirit заявили, що під час польоту літак дотримувався процедур та інструкцій управління повітряним рухом і здійснив благополучну посадку в Бостоні. "Безпека завжди є нашим головним пріоритетом", - зазначила авіакомпанія в електронному листі.

AIR FORCE ONE and Spirit Airlines flt NK1300 got too close over Long Island, New York for Air Traffic Control and get’s yelled at including getting told “GET OFF THE IPAD”! 😂



Tip via @xJonNYC

Audio via @liveatc & Tracking via @ADSBex pic.twitter.com/sLJ0rip8sG — Thenewarea51 (@thenewarea51) September 17, 2025

Інформацію про зустріч із літаком Spirit вперше опублікував обліковий запис @JonNYC, а аудіозаписом поділився @thenewarea51 на X.

Трамп прибув до Лондона пізно у вівторок з державним візитом.