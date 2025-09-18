Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В небе Нью-Йорка пассажирский самолет приблизился к борту с Трампом: это испугало авиадиспетчера

Алена МазуренкоЧетверг, 18 сентября 2025, 01:53
В небе Нью-Йорка пассажирский самолет приблизился к борту с Трампом: это испугало авиадиспетчера
скриншот

Во вторник пассажирский самолет Spirit Airlines Inc. немного сблизился с большим самолетом Boeing Co. 747, которым президент США Дональд Трамп летел в Лондон.

Источник: Bloomberg

Дословно: Air Force One и Spirit Flight 1300, Airbus SE A321, следовавший из Форт-Лодердейла в Бостон, летели над Лонг-Айлендом, когда авиадиспетчер заметил, что их высоты схожи, а траектории полета совпадают.

Реклама:

Он неоднократно пытался предупредить пилотов Spirit о необходимости изменить курс, упрекая их: "Обратите внимание!"

Детали: Хотя самолеты оставались на расстоянии друг от друга и никогда не превышали пороги безопасности, это привлекло внимание в социальных сетях.

Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что знает о сообщениях в социальных сетях об этом инциденте, и подтвердило, что никаких угроз безопасности не было.

РЕКЛАМА:

"Между самолетами была соблюдена необходимая дистанция", - говорится в сообщении, отправленном по электронной почте авиационным регулятором США.

В Spirit заявили, что во время полета самолет соблюдал процедуры и инструкции управления воздушным движением и совершил благополучную посадку в Бостоне. "Безопасность всегда является нашим главным приоритетом", - отметила авиакомпания в электронном письме.

Информацию о встрече с самолетом Spirit впервые опубликовал аккаунт @JonNYC, а аудиозаписью поделился @thenewarea51 на X.

Трамп прибыл в Лондон поздно во вторник с государственным визитом.

ТрампСШАавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоЗеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову
В Кировоградской области мужчина стрелял в полицейских: двое раненых
На фронте погиб бывший сотрудник фонда "Вернись живым" Тарас Шпук
Зеленский встретится с Трампом на Генассамблее ООН
Зеленский анонсировал создание штурмовых войск
В аэропортах Европы сбои из-за кибератаки
Все новости...
Трамп
Король Чарльз на встрече с Трампом заявил о поддержке Украины
Зеленский о предстоящей встрече с Трампом: Команды работают
Король Чарльз может повлиять на позицию Трампа относительно Украины – Politico
Последние новости
22:01
Bloomberg: Путин после встречи с Трампом решил сильнее бить по Украине
21:39
Чем полезна корица и сколько ее можно есть? Объясняет наука
21:20
Украинская FRDM Group разработала наземного робота с ракетами и лазерным наведением
21:03
Трамп пригрозил Венесуэле: Примите обратно заключённых или заплатите огромную цену
20:51
Турция значительно увеличила импорт украинской кукурузы
20:39
Ермак поговорил с Рубио о подготовке гарантий безопасности для Украины
20:29
"Warbirds of Ukraine" представила новый дальнобойный дрон "Зозуля" с дальностью до 2100 км
20:12
Новые послы Германии, Норвегии и Чехии официально приступили к работе в Украине
19:44
РФ атаковала Полтавскую область: есть попадания по гражданской инфраструктуре
19:36
обновленоЗеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову
Все новости...
Реклама:
Реклама: