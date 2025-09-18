В небе Нью-Йорка пассажирский самолет приблизился к борту с Трампом: это испугало авиадиспетчера

Во вторник пассажирский самолет Spirit Airlines Inc. немного сблизился с большим самолетом Boeing Co. 747, которым президент США Дональд Трамп летел в Лондон.

Источник: Bloomberg

Дословно: Air Force One и Spirit Flight 1300, Airbus SE A321, следовавший из Форт-Лодердейла в Бостон, летели над Лонг-Айлендом, когда авиадиспетчер заметил, что их высоты схожи, а траектории полета совпадают.

Он неоднократно пытался предупредить пилотов Spirit о необходимости изменить курс, упрекая их: "Обратите внимание!"

Детали: Хотя самолеты оставались на расстоянии друг от друга и никогда не превышали пороги безопасности, это привлекло внимание в социальных сетях.

Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что знает о сообщениях в социальных сетях об этом инциденте, и подтвердило, что никаких угроз безопасности не было.

"Между самолетами была соблюдена необходимая дистанция", - говорится в сообщении, отправленном по электронной почте авиационным регулятором США.

В Spirit заявили, что во время полета самолет соблюдал процедуры и инструкции управления воздушным движением и совершил благополучную посадку в Бостоне. "Безопасность всегда является нашим главным приоритетом", - отметила авиакомпания в электронном письме.

Информацию о встрече с самолетом Spirit впервые опубликовал аккаунт @JonNYC, а аудиозаписью поделился @thenewarea51 на X.

Трамп прибыл в Лондон поздно во вторник с государственным визитом.