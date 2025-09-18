Усі розділи
Зеленський доручив Єрмаку та його заступникам готувати щорічне звернення до Ради

Альона Мазуренко Четвер, 18 вересня 2025, 02:44
Зеленський доручив Єрмаку та його заступникам готувати щорічне звернення до Ради
Андрій Єрмак. Фото з Telegram

Президент Володимир Зеленський доручив робочій групі до 1 грудня підготувати щорічне послання президента до Верховної Ради.

Джерело: указ президента №115/2025-рп

Дослівно: "Утворити робочу групу з підготовки проєкту щорічного послання президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України (далі – робоча група) та затвердити її персональний склад".

Деталі: Керівником цього проєкту буде глава Офісу президента Андрій Єрмак.

А заступником керівника і тим, хто відповідатиме за методичне та наукове забезпечення цього проєкту, Олександр Богомолов – директор Національного інституту стратегічних досліджень.

Єрмак у разі потреби може вносити зміни до персонального складу робочої групи.

Державному управлінню справами доручили забезпечити фінансування витрат, пов'язаних із підготовкою проєкту послання.

До складу робочої групи, крім Єрмака, ввійшли його заступники. Зокрема, колишній силовик епохи президента-втікача Олег Татаров.

 

Знати більше: Хто такий Олег Татаров та як він опинився на вершині правоохоронної системи 

