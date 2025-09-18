Зеленский поручил Ермаку и его заместителям готовить ежегодное обращение к Раде
Президент Владимир Зеленский поручил рабочей группе до 1 декабря подготовить ежегодное послание президента Верховной Раде.
Источник: указ президента №115/2025-рп
Дословно: "Образовать рабочую группу по подготовке проекта ежегодного послания президента Украины в Верховную Раду Украины о внутреннем и внешнем положении Украины (далее – рабочая группа) и утвердить ее персональный состав".
Детали: Руководителем этого проекта будет глава офиса президента Андрей Ермак.
А заместителем руководителя и тем, кто будет отвечать за методическое и научное обеспечение этого проекта, Александр Богомолов – директор Национального института стратегических исследований.
Ермак в случае необходимости может вносить изменения в персональный состав рабочей группы.
Государственному управлению делами было поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с подготовкой проекта послания.
В состав рабочей группы помимо Ермака вошли его заместители. В частности, бывший силовик эпохи президента-беглеца Олег Татаров.
Узнать больше: Кто такой Олег Татаров и как он оказался на вершине правоохранительной системы