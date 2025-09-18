Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский поручил Ермаку и его заместителям готовить ежегодное обращение к Раде

Алена МазуренкоЧетверг, 18 сентября 2025, 02:44
Зеленский поручил Ермаку и его заместителям готовить ежегодное обращение к Раде
Андрей Ермак. Фото из Telegram

Президент Владимир Зеленский поручил рабочей группе до 1 декабря подготовить ежегодное послание президента Верховной Раде.

Источник: указ президента №115/2025-рп

Дословно: "Образовать рабочую группу по подготовке проекта ежегодного послания президента Украины в Верховную Раду Украины о внутреннем и внешнем положении Украины (далее – рабочая группа) и утвердить ее персональный состав".

Реклама:

Детали: Руководителем этого проекта будет глава офиса президента Андрей Ермак.

А заместителем руководителя и тем, кто будет отвечать за методическое и научное обеспечение этого проекта, Александр Богомолов – директор Национального института стратегических исследований.

Ермак в случае необходимости может вносить изменения в персональный состав рабочей группы.

РЕКЛАМА:

Государственному управлению делами было поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с подготовкой проекта послания.

В состав рабочей группы помимо Ермака вошли его заместители. В частности, бывший силовик эпохи президента-беглеца Олег Татаров.

 

Узнать больше: Кто такой Олег Татаров и как он оказался на вершине правоохранительной системы

Верховная РадаЗеленскийАндрей Ермак
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоЗеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову
В Кировоградской области мужчина стрелял в полицейских: двое раненых
На фронте погиб бывший сотрудник фонда "Вернись живым" Тарас Шпук
Зеленский встретится с Трампом на Генассамблее ООН
Зеленский анонсировал создание штурмовых войск
В аэропортах Европы сбои из-за кибератаки
Все новости...
Верховная Рада
100-летнее партнерство Украины с Великобританией: Рада ратифицировала соглашение
Рада приняла закон о военном омбудсмене
От критики конкурсов на госдолжности до кандидата в комиссию для конкурса в Счетную палату
Последние новости
22:01
Bloomberg: Путин после встречи с Трампом решил сильнее бить по Украине
21:39
Чем полезна корица и сколько ее можно есть? Объясняет наука
21:20
Украинская FRDM Group разработала наземного робота с ракетами и лазерным наведением
21:03
Трамп пригрозил Венесуэле: Примите обратно заключённых или заплатите огромную цену
20:51
Турция значительно увеличила импорт украинской кукурузы
20:39
Ермак поговорил с Рубио о подготовке гарантий безопасности для Украины
20:29
"Warbirds of Ukraine" представила новый дальнобойный дрон "Зозуля" с дальностью до 2100 км
20:12
Новые послы Германии, Норвегии и Чехии официально приступили к работе в Украине
19:44
РФ атаковала Полтавскую область: есть попадания по гражданской инфраструктуре
19:36
обновленоЗеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову
Все новости...
Реклама:
Реклама: