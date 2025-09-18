Усі розділи
У Тернопільському ТЦК відреагували на п'яну ДТП співробітника

Альона Мазуренко Четвер, 18 вересня 2025, 03:27
У Тернопільському ТЦК відреагували на п'яну ДТП співробітника
Військовослужбовець одного з територіальних відділів ТЦК та СП Тернопільської області, який спричинив кілька ДТП і завдав тілесних ушкоджень інспектору поліції у Тернополі, на момент події перебував у відпустці.

Джерело: Тернопільський обласний ТЦК СП

Дослівно: "17 вересня 2025 року в місті Тернополі трапився інцидент за участю військовослужбовця одного з територіальних відділів ТЦК та СП Тернопільської області. За попередньою інформацією, у стані алкогольного сп’яніння він вчинив дорожньо-транспортну пригоду.

Правоохоронними органами проводяться всі необхідні процесуальні дії для встановлення обставин справи та ухвалення рішення згідно з чинним законодавством.

За даним фактом, призначено службове розслідування, яке триває.

Керівництво ТЦК засуджує будь-які протиправні дії, незалежно від статусу чи заслуг військовослужбовця, і водночас наголошує, що остаточну правову оцінку надаватимуть уповноважені органи".

Деталі: Попередня перевірка встановила, що на момент події військовослужбовець перебував у відпустці. Військову службу у ЗСУ він проходить з жовтня 2020 року.

Нагадаємо: 

  • На Тернопільщині поліцейські затримали водія, який спричинив кілька ДТП і завдав тілесних ушкоджень інспектору поліції, він виявився працівником ТЦК та СП.
  • Поліцейські затримали порушника та доправили його до Тернопільського районного управління поліції для з’ясування обставин. Ним виявився 31-річний працівник ТЦК та СП одного з районів області.

ТЦКТернопільДТП
