У Тернопільському ТЦК відреагували на п'яну ДТП співробітника
Військовослужбовець одного з територіальних відділів ТЦК та СП Тернопільської області, який спричинив кілька ДТП і завдав тілесних ушкоджень інспектору поліції у Тернополі, на момент події перебував у відпустці.
Джерело: Тернопільський обласний ТЦК СП
Дослівно: "17 вересня 2025 року в місті Тернополі трапився інцидент за участю військовослужбовця одного з територіальних відділів ТЦК та СП Тернопільської області. За попередньою інформацією, у стані алкогольного сп’яніння він вчинив дорожньо-транспортну пригоду.
Правоохоронними органами проводяться всі необхідні процесуальні дії для встановлення обставин справи та ухвалення рішення згідно з чинним законодавством.
За даним фактом, призначено службове розслідування, яке триває.
Керівництво ТЦК засуджує будь-які протиправні дії, незалежно від статусу чи заслуг військовослужбовця, і водночас наголошує, що остаточну правову оцінку надаватимуть уповноважені органи".
Деталі: Попередня перевірка встановила, що на момент події військовослужбовець перебував у відпустці. Військову службу у ЗСУ він проходить з жовтня 2020 року.
