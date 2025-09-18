У Тернопільському ТЦК відреагували на п'яну ДТП співробітника

Військовослужбовець одного з територіальних відділів ТЦК та СП Тернопільської області, який спричинив кілька ДТП і завдав тілесних ушкоджень інспектору поліції у Тернополі, на момент події перебував у відпустці.

Джерело: Тернопільський обласний ТЦК СП

Дослівно: "17 вересня 2025 року в місті Тернополі трапився інцидент за участю військовослужбовця одного з територіальних відділів ТЦК та СП Тернопільської області. За попередньою інформацією, у стані алкогольного сп’яніння він вчинив дорожньо-транспортну пригоду.

Правоохоронними органами проводяться всі необхідні процесуальні дії для встановлення обставин справи та ухвалення рішення згідно з чинним законодавством.

За даним фактом, призначено службове розслідування, яке триває.

Керівництво ТЦК засуджує будь-які протиправні дії, незалежно від статусу чи заслуг військовослужбовця, і водночас наголошує, що остаточну правову оцінку надаватимуть уповноважені органи".

Деталі: Попередня перевірка встановила, що на момент події військовослужбовець перебував у відпустці. Військову службу у ЗСУ він проходить з жовтня 2020 року.

