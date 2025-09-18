В Тернопольском ТЦК отреагировали на пьяное ДТП сотрудника
Военнослужащий одного из территориальных отделов ТЦК и СП Тернопольской области, который совершил несколько ДТП и нанес телесные повреждения инспектору полиции в Тернополе, на момент происшествия находился в отпуске.
Источник: Тернопольский областной ТЦК СП
Дословно: "17 сентября 2025 года в Тернополе произошел инцидент с участием военнослужащего одного из территориальных отделов ТЦК и СП Тернопольской области.
По предварительной информации, в состоянии алкогольного опьянения он совершил дорожно-транспортное происшествие.
Правоохранительными органами проводятся все необходимые процессуальные действия по установлению обстоятельств дела и принятия решения в связи с действующим законодательством.
По данному факту, назначено продолжающееся служебное расследование.
Руководство ТЦК осуждает любые противоправные действия, независимо от статуса или заслуг военнослужащего, и отмечает, что окончательную правовую оценку будут давать уполномоченные органы".
Детали: Предварительная проверка установила, что на момент происшествия военнослужащий находился в отпуске. Военную службу в ВСУ он проходит с октября 2020 года.
Напомним:
- В Тернопольской области полицейские задержали водителя, который совершил несколько ДТП и нанес телесные повреждения инспектору полиции, он оказался работником ТЦК и СП.
- Полицейские задержали нарушителя и доставили его в Тернопольское районное управление полиции для выяснения обстоятельств. Им оказался 31-летний работник ТЦК и СП одного из районов области.