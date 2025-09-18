В Тернопольском ТЦК отреагировали на пьяное ДТП сотрудника

Военнослужащий одного из территориальных отделов ТЦК и СП Тернопольской области, который совершил несколько ДТП и нанес телесные повреждения инспектору полиции в Тернополе, на момент происшествия находился в отпуске.

Источник: Тернопольский областной ТЦК СП

Дословно: "17 сентября 2025 года в Тернополе произошел инцидент с участием военнослужащего одного из территориальных отделов ТЦК и СП Тернопольской области.

По предварительной информации, в состоянии алкогольного опьянения он совершил дорожно-транспортное происшествие.

Правоохранительными органами проводятся все необходимые процессуальные действия по установлению обстоятельств дела и принятия решения в связи с действующим законодательством.

По данному факту, назначено продолжающееся служебное расследование.

Руководство ТЦК осуждает любые противоправные действия, независимо от статуса или заслуг военнослужащего, и отмечает, что окончательную правовую оценку будут давать уполномоченные органы".

Детали: Предварительная проверка установила, что на момент происшествия военнослужащий находился в отпуске. Военную службу в ВСУ он проходит с октября 2020 года.

