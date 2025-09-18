Словаччина та Угорщина не зменшать імпорт енергоносіїв з РФ, якщо не буде альтернатив
Словаччина та Угорщина заявили, що чинитимуть опір тиску з боку президента США Дональда Трампа щодо скорочення імпорту російської нафти та газу, допоки країни-члени Євросоюзу не знайдуть альтернативних джерел постачання.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg, яке спілкувалося з міністрами країн
Пряма мова міністерки економіки Словаччини Деніси Сакової: "Перш ніж ми зможемо повністю взяти на себе зобов'язання, нам потрібно створити відповідні умови – інакше ми ризикуємо серйозно зашкодити нашій промисловості та економіці".
Деталі: Вона додала, що спершу треба створити достатню інфраструктуру для підтримки альтернативних маршрутів.
Сакова також наголосила, що чітко висловила позицію Словаччини під час переговорів з міністром енергетики США Крісом Райтом у Відні цього тижня.
За її словами, представник адміністрації Трампа висловив розуміння цього, визнавши, що США повинні активізувати енергетичні проєкти в Європі.
Керівник апарату Офісу прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуляш заявив, що його країна відхилить ініціативи ЄС, які загрожують безпеці її енергопостачання.
Передісторія:
- Як відомо, Угорщина та Словаччина продовжують отримувати російську нафту, зокрема, через нафтопровід "Дружба", на який Україна останнім часом здійснила низку атак. Міністри закордонних справ Словаччини і Угорщини поскаржилися Єврокомісії у зв’язку з атаками.
- Трамп вже казав, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, якщо це зроблять усі країни НАТО і якщо вони припинять купувати російську нафту.
- ЗМІ писали, що ЄС розглядає можливість запровадження санкцій проти компаній в Індії та Китаї, які сприяють торгівлі російською нафтою, в межах нових обмежень проти Росії.