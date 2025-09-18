Словаччина та Угорщина не зменшать імпорт енергоносіїв з РФ, якщо не буде альтернатив

Словаччина та Угорщина заявили, що чинитимуть опір тиску з боку президента США Дональда Трампа щодо скорочення імпорту російської нафти та газу, допоки країни-члени Євросоюзу не знайдуть альтернативних джерел постачання.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg, яке спілкувалося з міністрами країн

Пряма мова міністерки економіки Словаччини Деніси Сакової: "Перш ніж ми зможемо повністю взяти на себе зобов'язання, нам потрібно створити відповідні умови – інакше ми ризикуємо серйозно зашкодити нашій промисловості та економіці".

Деталі: Вона додала, що спершу треба створити достатню інфраструктуру для підтримки альтернативних маршрутів.

Сакова також наголосила, що чітко висловила позицію Словаччини під час переговорів з міністром енергетики США Крісом Райтом у Відні цього тижня.

За її словами, представник адміністрації Трампа висловив розуміння цього, визнавши, що США повинні активізувати енергетичні проєкти в Європі.

Керівник апарату Офісу прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуляш заявив, що його країна відхилить ініціативи ЄС, які загрожують безпеці її енергопостачання.

Передісторія: