Словакия и Венгрия не сократят импорт энергоносителей из РФ, если не будет альтернатив

Уляна Кричковская, Ирина БалачукЧетверг, 18 сентября 2025, 08:42
Словакия и Венгрия не сократят импорт энергоносителей из РФ, если не будет альтернатив
Фото ТАСС

Словакия и Венгрия заявили, что будут сопротивляться давлению со стороны президента США Дональда Трампа относительно сокращения импорта российской нефти и газа, пока страны-члены Евросоюза не найдут альтернативных источников поставок.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg, которое общалось с министрами стран

Прямая речь министра экономики Словакии Денисы Саковой: "Прежде чем мы сможем полностью взять на себя обязательства, нам нужно создать соответствующие условия – иначе мы рискуем серьезно навредить нашей промышленности и экономике".

Детали: Она добавила, что сначала нужно создать достаточную инфраструктуру для поддержки альтернативных маршрутов.

Сакова также подчеркнула, что четко выразила позицию Словакии во время переговоров с министром энергетики США Крисом Райтом в Вене на этой неделе.

По ее словам, представитель администрации Трампа выразил понимание этого, признав, что США должны активизировать энергетические проекты в Европе.

Руководитель аппарата Офиса премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш заявил, что его страна отклонит инициативы ЕС, которые угрожают безопасности ее энергоснабжения.

Предыстория:

  • Как известно, Венгрия и Словакия продолжают получать российскую нефть, в частности, через нефтепровод "Дружба", на который Украина в последнее время совершила ряд атак. Министры иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии в связи с атаками.
  • Трамп уже говорил, что готов ввести серьезные санкции против России, если это сделают все страны НАТО и если они прекратят покупать российскую нефть.
  • СМИ писали, что ЕС рассматривает возможность введения санкций против компаний в Индии и Китае, которые способствуют торговле российской нефтью, в рамках новых ограничений против России.

