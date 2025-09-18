Словакия и Венгрия не сократят импорт энергоносителей из РФ, если не будет альтернатив
Словакия и Венгрия заявили, что будут сопротивляться давлению со стороны президента США Дональда Трампа относительно сокращения импорта российской нефти и газа, пока страны-члены Евросоюза не найдут альтернативных источников поставок.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg, которое общалось с министрами стран
Прямая речь министра экономики Словакии Денисы Саковой: "Прежде чем мы сможем полностью взять на себя обязательства, нам нужно создать соответствующие условия – иначе мы рискуем серьезно навредить нашей промышленности и экономике".
Детали: Она добавила, что сначала нужно создать достаточную инфраструктуру для поддержки альтернативных маршрутов.
Сакова также подчеркнула, что четко выразила позицию Словакии во время переговоров с министром энергетики США Крисом Райтом в Вене на этой неделе.
По ее словам, представитель администрации Трампа выразил понимание этого, признав, что США должны активизировать энергетические проекты в Европе.
Руководитель аппарата Офиса премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш заявил, что его страна отклонит инициативы ЕС, которые угрожают безопасности ее энергоснабжения.
Предыстория:
- Как известно, Венгрия и Словакия продолжают получать российскую нефть, в частности, через нефтепровод "Дружба", на который Украина в последнее время совершила ряд атак. Министры иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии в связи с атаками.
- Трамп уже говорил, что готов ввести серьезные санкции против России, если это сделают все страны НАТО и если они прекратят покупать российскую нефть.
- СМИ писали, что ЕС рассматривает возможность введения санкций против компаний в Индии и Китае, которые способствуют торговле российской нефтью, в рамках новых ограничений против России.