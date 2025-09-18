Словакия и Венгрия не сократят импорт энергоносителей из РФ, если не будет альтернатив

Словакия и Венгрия заявили, что будут сопротивляться давлению со стороны президента США Дональда Трампа относительно сокращения импорта российской нефти и газа, пока страны-члены Евросоюза не найдут альтернативных источников поставок.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg, которое общалось с министрами стран

Прямая речь министра экономики Словакии Денисы Саковой: "Прежде чем мы сможем полностью взять на себя обязательства, нам нужно создать соответствующие условия – иначе мы рискуем серьезно навредить нашей промышленности и экономике".

Детали: Она добавила, что сначала нужно создать достаточную инфраструктуру для поддержки альтернативных маршрутов.

Сакова также подчеркнула, что четко выразила позицию Словакии во время переговоров с министром энергетики США Крисом Райтом в Вене на этой неделе.

По ее словам, представитель администрации Трампа выразил понимание этого, признав, что США должны активизировать энергетические проекты в Европе.

Руководитель аппарата Офиса премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш заявил, что его страна отклонит инициативы ЕС, которые угрожают безопасности ее энергоснабжения.

Предыстория: