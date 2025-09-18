Через тестування нової системи пропуску українцям радять планувати більше часу на перетин кордону з Польщею

Під час тестування нової системи фіксації перетину кордону, яка передбачає зокрема відбір біометричних даних, українцям радять планувати більше часу на перетин кордону з Польщею.

Джерело: речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону

Деталі: Офіцер зазначив, що Європейський Союз раніше загалом інформував, що готується до впровадження нова система фіксації перетину кордону, яка стосуватиметься всіх країн Шенгенської зони, і це може, особливо на початках, дещо затягнути процес оформлення громадян як на в’їзд так і на виїзд із цих країн. В тому числі це стосується й Польщі. Тому це може вплинути на час і на формування черг, попередив Демченко. В першу чергу це стосується пішохідного та автомобільного напрямків.

Реклама:

Пряма мова: "Як бачимо Польща почала тестувати цю нову систему для того, щоб в подальшому вона працювала ефективніше і швидше і не створювала черг чи затримок в оформленні. Ця система повноцінно має запрацювати, за попередніми даними, в жовтні (конкретний день поки не відомий -ред.). …Можемо констатувати, що певним чином збільшився час для перетину кордону, оскільки необхідно зафіксувати біометричні дані громадян, які в’їжджають у Польщу. Тому раджу громадянам планувати свою поїздку, можливо, збільшивши час для перетину кордону".

Деталі: Водночас речник ДПСУ зазначив, що станом на ранок четверга черг на кордоні з Польщею не фіксується.