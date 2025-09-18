Все разделы
Из-за тестирования новой системы украинцам советуют планировать больше времени на пересечение границы с Польшей

Валентина РоманенкоЧетверг, 18 сентября 2025, 10:27
Из-за тестирования новой системы украинцам советуют планировать больше времени на пересечение границы с Польшей
знак на границе с Польшей. фото Getty Images

Во время тестирования новой системы фиксации пересечения границы, которая предусматривает, в частности, сбор биометрических данных, украинцам рекомендуют планировать больше времени на пересечение границы с Польшей.

Источник: спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона

Детали: Офицер отметил, что Европейский Союз ранее в целом информировал, что готовится к внедрению новая система фиксации пересечения границы, которая будет касаться всех стран Шенгенской зоны, и это может, особенно в начале, несколько затянуть процесс оформления граждан как на въезд, так и на выезд из этих стран. В том числе это касается и Польши. Поэтому это может повлиять на время и на формирование очередей, предупредил Демченко. В первую очередь это касается пешеходного и автомобильного направлений.

Прямая речь: "Как видим, Польша начала тестировать эту новую систему для того, чтобы в дальнейшем она работала эффективнее и быстрее и не создавала очередей или задержек в оформлении. Эта система должна заработать в полном объеме, по предварительным данным, в октябре (конкретный день пока не известен - ред.). ...Можем констатировать, что в определенной степени увеличилось время для пересечения границы, поскольку необходимо зафиксировать биометрические данные граждан, въезжающих в Польшу. Поэтому советую гражданам планировать свою поездку, возможно, увеличив время для пересечения границы".

Детали: В то же время спикер ГПСУ отметил, что по состоянию на утро четверга очередей на границе с Польшей не фиксируется.

границаПольшаПограничная служба
