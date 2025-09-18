Усі розділи
Польські правоохоронці викрили канал незаконного вивезення українців у локомотивах

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловЧетвер, 18 вересня 2025, 12:26
Польські правоохоронці викрили канал незаконного вивезення українців у локомотивах
фото: "Укрзалізниця"

Польські прикордонники з Медики у Підкарпатті спільно з поліцією ліквідували канал незаконного перевезення українських чоловіків до Польщі, організатори якого, українські машиністи поїздів, переховували чоловіків у локомотивах, що прямували до Перемишля.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24

Деталі: За словами речника прикордонного підрозділу, лейтенанта Петра Закіеларза, прикордонники в Медиці виявили цю операцію в 2024 році.

Двоє українських машиністів поїздів були заарештовані у зв'язку з цією справою і звинувачені в участі в організованій злочинній групі та організації незаконного перетину кордону з Польщею.

За словами Марти Пентковської, речниці окружної прокуратури в Перемишлі, машиністам поїздів загрожує до 8 років позбавлення волі. Чоловіки не визнали звинувачень. Проти них буде подано обвинувальний акт до суду. 

Як зазначається, під час розслідування було встановлено, що підозрювані отримували щонайменше $10 тисяч доларів за кожну переправлену особу.

Прокурор зазначила, що справа триває і не можна виключати подальших арештів. 

За словами лейтенанта, у зв'язку з цією справою також затримано двох громадян України, які в'їхали до ЄС через виявлений канал контрабанди.

Українців затримали в Польщі і звинуватили в незаконному перетині кордону з використанням обману та у співпраці з іншими особами. Обидва чоловіки визнали звинувачення і пояснили, що причиною їхніх дій було уникнення призову до армії.

Що будло раніше:

  • У липні у Польщі затримали чотирьох українців, яких підозрюють у викраденнях мігрантів у Польщі та Латвії з метою вимагання викупу.
  • У серпні поліція Польщі заявила про затримання двох 17-річних українців, які, як стверджується, малювали червоно-чорні прапори та залишали "бандерівські гасла" на будівлях і у місцях пам’яті жертв Волинської трагедії.

ПольщаУкраїнаросійсько-українська війнаухилянти
