Польские правоохранители раскрыли канал незаконного вывоза украинцев в локомотивах

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловЧетверг, 18 сентября 2025, 12:26
Польские правоохранители раскрыли канал незаконного вывоза украинцев в локомотивах
фото: "Укрзализныця"

Польские пограничники из Медыки в Подкарпатье совместно с полицией ликвидировали канал незаконной перевозки украинских мужчин в Польшу, организаторы которого, украинские машинисты поездов, прятали мужчин в локомотивах, следовавших в Перемышль.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: По словам представителя пограничного подразделения, лейтенанта Петра Закиеларза, пограничники в Медыке обнаружили эту операцию в 2024 году.

Двое украинских машинистов поездов были арестованы в связи с этим делом и обвинены в участии в организованной преступной группе и организации незаконного пересечения границы с Польшей.

По словам Марты Пентковской, представителя окружной прокуратуры в Перемышле, машинистам поездов грозит до 8 лет лишения свободы. Мужчины не признали обвинений. Против них будет подан обвинительный акт в суд.

Как отмечается, в ходе расследования было установлено, что подозреваемые получали не менее $10 тысяч долларов за каждого переправленного человека.

Прокурор отметила, что дело продолжается и нельзя исключать дальнейших арестов.

По словам лейтенанта, в связи с этим делом также задержаны два гражданина Украины, которые въехали в ЕС через обнаруженный канал контрабанды.

Украинцев задержали в Польше и обвинили в незаконном пересечении границы с использованием обмана и в сотрудничестве с другими лицами. Оба мужчины признали обвинения и объяснили, что причиной их действий было уклонение от призыва в армию.

Что предшествовало:

  • В июле в Польше задержали четырех украинцев, которых подозревают в похищениях мигрантов в Польше и Латвии с целью вымогательства выкупа.
  • В августе полиция Польши заявила о задержании двух 17-летних украинцев, которые, как утверждается, рисовали красно-черные флаги и оставляли "бандеровские лозунги" на зданиях и в местах памяти жертв Волынской трагедии.

