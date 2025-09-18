Усі розділи
В Україну повертається вересневе тепло: у суботу до +25°

Станіслав ПогоріловЧетвер, 18 вересня 2025, 13:21
фото: getty images

За прогнозами синоптиків, в ніч на п'ятницю, 19 вересня на південному сході України очікується невеликий дощ, а вдень - місцями в західних областях, на решті території без опадів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, на півдні та крайньому заході країни 9-14°; вдень 18-23°, на Закарпатті, Одещині та Миколаївщині до 25°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°.

В Києві 19 вересня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень близько 20°.

В суботу, 20 вересня, в Україні також переважно без опадів, лише у східних областях вдень невеликий дощ. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°, на крайньому заході та півдні країни до 27°.

В Києві 20 вересня без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 21-23°.

