В Украину возвращается сентябрьское тепло: в субботу до +25°

Станислав ПогориловЧетверг, 18 сентября 2025, 13:21
фото: getty images

По прогнозам синоптиков, в ночь на пятницу, 19 сентября, на юго-востоке Украины ожидается небольшой дождь, а днем - местами в западных областях, на остальной территории без осадков.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, на юге и крайнем западе страны 9-14°; днем 18-23°, в Закарпатье, Одесской и Николаевской областях до 25°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 9-14°.

В Киеве 19 сентября без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем около 20°.

В субботу, 20 сентября, в Украине также преимущественно без осадков, только в восточных областях днем небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°, на крайнем западе и юге страны до 27°.

В Киеве 20 сентября без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 21-23°.

