У Британії затримали трьох людей за підозрою у шпигунстві на користь РФ

Поліція Лондона заявила про затримання трьох людей за підозрою у шпигунстві на користь Росії. Їх доставили до лондонського поліцейського відділку і затримали відповідно до закону про національну безпеку.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Sky News

Деталі: Повідомляється, що двоє чоловіків і одна жінка були затримані за підозрою у допомозі російській розвідці в Ессексі, в рамках антитерористичного розслідування.

Реклама:

41-річний чоловік і 35-річна жінка були затримані в Грейсі за однією адресою, а 46-річний чоловік – за іншою.

Поліцейські провели обшук за двома адресами в Ессексі. Зрештою всі троє підозрюваних були звільнені під заставу з певними умовами.

"В ході нашої нещодавньої роботи з питань національної безпеки ми спостерігаємо зростання кількості осіб, яких ми б назвали "проксі", що вербуються іноземними спецслужбами", – сказав Домінік Мерфі, керівник антитерористичного підрозділу лондонської поліції.

614РЕКЛАМА:

Що було раніше: