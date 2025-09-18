У Британії затримали трьох людей за підозрою у шпигунстві на користь РФ
Поліція Лондона заявила про затримання трьох людей за підозрою у шпигунстві на користь Росії. Їх доставили до лондонського поліцейського відділку і затримали відповідно до закону про національну безпеку.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Sky News
Деталі: Повідомляється, що двоє чоловіків і одна жінка були затримані за підозрою у допомозі російській розвідці в Ессексі, в рамках антитерористичного розслідування.
41-річний чоловік і 35-річна жінка були затримані в Грейсі за однією адресою, а 46-річний чоловік – за іншою.
Поліцейські провели обшук за двома адресами в Ессексі. Зрештою всі троє підозрюваних були звільнені під заставу з певними умовами.
"В ході нашої нещодавньої роботи з питань національної безпеки ми спостерігаємо зростання кількості осіб, яких ми б назвали "проксі", що вербуються іноземними спецслужбами", – сказав Домінік Мерфі, керівник антитерористичного підрозділу лондонської поліції.
Що було раніше:
- У серпні 63-річну естонсько-російську громадянку Ерну Мойсеєву, яка співпрацювала з Федеральною службою безпеки Росії, засудили до трьох років тюремного ув'язнення за розвідувальну діяльність та порушення санкцій.
- А в березні Генеральна прокуратура Литви передала до суду справу, за якою двоє громадян країн звинувачуються в шпигунстві на користь Білорусі.